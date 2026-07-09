Rafael Marquez zum Cheftrainer der mexikanischen Nationalmannschaft ernannt

Der mexikanische Fußballverband hat eine bedeutende Veränderung in der Führung der Nationalmannschaft vorgenommen. Der legendäre Verteidiger Rafael Marquez wurde als neuer Cheftrainer vorgestellt und ersetzt Javier Aguirre. Diese Ernennung erfolgte unmittelbar nach der dramatischen Niederlage Mexikos gegen England im Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Dies berichtet Goal.com .

Der Abschied von Javier Aguirre war bereits geplant. Er hatte die Aufgabe übernommen, die Nationalmannschaft beim Heimturnier zu führen und seinen Assistenten Marquez als Mentor zu begleiten. Die 2:3-Niederlage gegen England bedeutete das Ende von Aguirres Mission, und die Leitung wurde offiziell an seinen Schützling übergeben.

Eine neue Ära und strategische Ziele

Die Hauptaufgabe von Rafael Marquez besteht darin, die Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft 2030 vorzubereiten. Er ist mit der verantwortungsvollen Aufgabe betraut, den Kader zu verjüngen und eine neue Generation zu formen. Taktische Fehler und defensive Schwächen, die im Spiel gegen England sichtbar wurden, wurden als erste Prioritäten für den neuen Trainer festgelegt.

Berichten zufolge war es die Unordnung in der Abwehr, die es Stars wie Jude Bellingham und Harry Kane ermöglichte, die Siegtreffer zu erzielen. Marquez will diese Probleme durch seine reiche Spielerfahrung und sein Trainerpotenzial lösen. In den letzten zwei Jahren trainierte er Barcelona Atlètic, erzielte 40 Siege in 82 Spielen und eignete sich in Spanien moderne Fußballmethoden an.

Legendäre Erfahrung und hohes Ansehen

Rafael Marquez gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte des mexikanischen Fußballs. Seine Spielerkarriere, die zwei Champions-League-Titel, vier spanische Meisterschaften und einen FIFA-Klub-Weltmeistertitel mit Barcelona umfasst, dürfte eine große Motivationsquelle für die Spieler sein. Zudem gewann er mit Monaco die französische Meisterschaft und holte mit der Nationalmannschaft den Konföderationen-Pokal sowie zweimal den Gold Cup.

Der mexikanische Fußballverband ist zuversichtlich, dass Marquez' Mentalität auf Eliteniveau eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, junge Talente zu entdecken und sie zu einer konkurrenzfähigen Mannschaft auf internationaler Bühne zu formen. Nun beginnen die "Azteken" unter dem neuen Trainer einen Vierjahreszyklus, wobei der Schwerpunkt auf einem stabilen Defensivsystem und diszipliniertem Spiel liegen wird.