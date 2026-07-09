Arsenal beschleunigt Verhandlungen über Bruno Guimaraes-Transfer

Der FC Arsenal hat vor dem Ende des Sommertransferfensters einen wichtigen Schritt zur Verstärkung seines Mittelfelds unternommen. Nachdem der brasilianische Star von Newcastle, Bruno Guimaraes, seinen Wechselwunsch geäußert hat, sind die "Gunners" zum Hauptanwärter auf den Spieler geworden. Mikel Arteta sucht nach einem hochkarätigen Spieler, der im Mittelfeld ein Tandem mit Declan Rice bilden kann, um aus den Fehlern der letzten Saison zu lernen. Dies berichtet Goal.com .

Wie Goal.com berichtet, strebt der 28-Jährige an, den St. James' Park zu verlassen, um für einen Verein zu spielen, der regelmäßig in der Champions League antritt. Seit seinem Wechsel von Lyon im Jahr 2022 war Guimaraes das Herzstück von Newcastle, doch nun scheint die Zeit für eine neue Herausforderung gekommen zu sein. Obwohl sein Vertrag bis 2028 läuft, dürfte seine Entscheidung ein schwerer Schlag für die Pläne von Eddie Howe sein.

Ablösesumme und Verhandlungsdetails

Erste Gespräche zwischen den Vertretern des Spielers und dem Verein haben bereits stattgefunden. Berichten zufolge könnte die Ablösesumme bei etwa 60 Millionen Pfund beginnen. Obwohl Newcastle seinen Kapitän nur ungern ziehen lassen möchte, könnte die feste Entscheidung des Spielers die Vereinsführung zu einem Kompromiss zwingen. Besonders nach den Situationen um Spieler wie Sandro Tonali und Anthony Gordon versuchen die "Magpies", das Gleichgewicht im Kader zu wahren.

Arsenal sucht schon lange nach einem geeigneten Kandidaten für diese Position. Obwohl die Scouts Optionen wie Alex Scott von Bournemouth und das Talent Ayyoub Bouaddi von Lille in Betracht zogen, wird Bruno Guimaraes als das "fertige Produkt" angesehen, das das Team sofort auf ein neues Niveau heben kann. Mikel Arteta schätzt die reiche Erfahrung des brasilianischen Mittelfeldspielers in der Premier League sehr.

Erwartete Kaderveränderungen

Sollte dieser Transfer zustande kommen, sind einige Veränderungen im Kader des Londoner Klubs unvermeidlich. Die Ankunft von Guimaraes könnte folgende Prozesse auslösen:

Passende Angebote für den 32-jährigen erfahrenen Mittelfeldspieler Christian Norgaard werden geprüft;

Der Wettbewerb zwischen Stammspielern wie Martin Zubimendi wird sich verschärfen;

Im Gehaltsbudget des Vereins wird Platz für den neuen Star geschaffen.

Mikel Arteta möchte ein gesundes Wettbewerbsumfeld im Team schaffen. Er ist der Meinung, dass die Ankunft eines Spielers von Guimaraes' Format nicht nur das Mittelfeld stärkt, sondern auch andere Spieler dazu anspornt, härter an sich zu arbeiten. Dies ist ein entscheidender Faktor für Arsenal im Kampf um die Champions League und den Titel in der Premier League.

Zur Erinnerung: Trotz seiner brasilianischen Herkunft hat sich Bruno Guimaraes durch seine Physis und seinen Kampfgeist schnell an den englischen Fußball angepasst. Seine Übersicht und seine präzisen Pässe passen perfekt in die taktischen Pläne von Mikel Arteta. Derzeit liegt der Fokus auf der endgültigen Einigung zwischen den Vereinen.