QuantumDiamonds erhält 76 Millionen Euro zur Revolutionierung der Halbleiterindustrie

Die Europäische Union unterstützt weiterhin innovative Technologien, um ihre Position im globalen Chip-Wettlauf zu stärken. Das deutsche Startup QuantumDiamonds wurde von der Europäischen Kommission und der deutschen Regierung mit Fördermitteln in Höhe von 76 Millionen Euro für die Entwicklung einer völlig neuen Methode zur Halbleiterprüfung ausgezeichnet. Diese Mittel fließen in den Bau eines neuen Chip-Testwerks in München. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der Halbleiterfertigungsprozess ist äußerst komplex und empfindlich, und derzeit kann die Fehlererkennung Wochen dauern. Die von QuantumDiamonds vorgeschlagene Technologie verkürzt diesen Prozess auf nur zwei Minuten. Das Wichtigste ist, dass die Produktionslinie während der Inspektion nicht gestoppt werden muss. Laut TechCrunch ist dieses Projekt Teil eines Investitionsplans im Gesamtwert von 178 Millionen Dollar.

Das Wunder der Quantentechnologie und synthetischer Diamanten

Der Ansatz des Startups basiert auf Quantensensorik. Dabei werden die mikroskopischen Eigenschaften speziell synthetisierter künstlicher Diamanten genutzt, um den elektrischen Stromfluss innerhalb eines Chips zu beobachten. Während aktuelle Prüfmethoden darauf beschränkt sind, nur die Oberfläche des Chips unter einem Mikroskop zu betrachten, kann die Technologie von QuantumDiamonds Defekte in allen Schichten eines Chips erkennen, ohne diesen zu beschädigen.

Laut CEO Kevin Berghoff ist diese Technologie besonders wichtig für moderne AI-Rechenzentren. Da die Möglichkeiten zur weiteren Verkleinerung von Transistoren an ihre Grenzen stoßen, stellt die Industrie auf mehrschichtige 3D-Chips um. Die Überprüfung solch komplexer Strukturen mit herkömmlichen Methoden war nahezu unmöglich geworden.

Hinsichtlich der Investitionsattraktivität hat das Startup nicht nur staatliche Zuschüsse, sondern auch 15 Millionen Euro an Risikokapital aus dem Privatsektor eingeworben. An dieser von World Fund angeführten Investitionsrunde beteiligten sich renommierte Fonds wie Bayern Kapital, Earlybird und IQ Capital. Die Unternehmensführung betont die breite Kundenbasis und die bestehenden Partnerschaften mit fast allen großen Chipherstellern.

Aus wirtschaftlicher Sicht amortisieren sich die neuen Anlagen innerhalb weniger Monate. Große Fabriken in Taiwan und Südkorea könnten mit dieser Technologie Hunderte Millionen Dollar einsparen. Dies unterstreicht deutlich Europas Absicht, neben Technologiegiganten wie ASML neue, schlagkräftige Akteure zu etablieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Projekt QuantumDiamonds eines der ersten erfolgreichen Beispiele für den Übergang der Quantentechnologie von der Theorie in die Praxis, also in die reale Industrie, darstellt. Diese Innovation verbessert nicht nur die Chip-Qualität, sondern beschleunigt auch die Produktionszeit elektronischer Geräte weltweit erheblich.