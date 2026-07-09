Googles SynthID-Technologie entlarvt erstmals ein großes Fake-Bild

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Googles SynthID-Technologie entlarvt erstmals ein großes Fake-Bild

Ein wichtiger Wendepunkt im Kampf gegen KI-generierte Fake-Inhalte wurde erreicht. Das von Google entwickelte digitale Wasserzeichensystem SynthID konnte ein aufsehenerregendes gefälschtes Bild des bekannten US-Senators Mitch McConnell identifizieren. Dieser Vorfall beweist, wie effektiv die Technologie zur Kennzeichnung von Produkten neuronaler Netze in der Praxis ist. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Anfang dieser Woche verbreitete sich in sozialen Netzwerken, insbesondere auf Reddit und X, ein Bild, das den Senator von Kentucky, Mitch McConnell, in kritischem Zustand in einem Krankenhausbett zeigte. Auf dem Bild war der Politiker an verschiedene medizinische Schläuche angeschlossen, was die Sorgen um seine Gesundheit weiter verschärfte. Laut ixbt.com überprüfte jedoch das Faktencheck-Portal Snopes das Bild und bestätigte, dass es sich um eine vollständige Fälschung handelte.

Die Kraft des unsichtbaren Wasserzeichens

Googles SynthID-System spielte eine Schlüsselrolle bei der Entlarvung dieses Fakes. Diese Technologie bettet eine spezielle digitale Signatur in die Pixelebene eines Bildes ein, die für das menschliche Auge unsichtbar ist. Als Experten von Snopes das Bild scannten, entdeckten sie das unsichtbare Wasserzeichen, das darauf hinwies, dass es sich um ein KI-Produkt handelte. Dies ermöglichte den endgültigen Beweis, dass das Bild nicht authentisch war.

Die Gesundheit von Senator McConnell steht seit einem Notfall Mitte Juni im Fokus der Öffentlichkeit. Seine lange Abwesenheit von öffentlichen Auftritten hatte zu verschiedenen Gerüchten geführt. In einer solchen Situation hätte ein hochwertiges Deepfake viele Menschen täuschen können, doch moderne Detektoren erfüllten ihre Aufgabe.

Wie funktioniert SynthID?

Google stellte seine SynthID-Technologie auf der I/O-Entwicklerkonferenz 2025 vor. Die Einzigartigkeit des Systems besteht darin, dass es das digitale Wasserzeichen so in das Bild einbettet, dass es seine Eigenschaften auch dann nicht verliert, wenn das Bild als Screenshot gespeichert oder auf andere Plattformen übertragen wird. Im Fall McConnell konnte der Algorithmus das Bild erkennen, obwohl es mehrfach neu hochgeladen wurde.

Derzeit ist dieses Sicherheitssystem in alle Gemini-Modelle integriert. Zudem schloss sich OpenAI 2026 dieser Initiative an und begann, das SynthID-Wasserzeichen in seine Bildgenerierungstools zu implementieren. Dies zeigt, dass sich globale Technologiegiganten gegen Desinformation zusammenschließen.

Es ist erwähnenswert, dass SynthID derzeit nur Bilder identifizieren kann, die mit Tools von Unternehmen erstellt wurden, die an diesem Programm teilnehmen (Google, OpenAI). Einige große Unternehmen wie Anthropic sind diesem System beispielsweise noch nicht beigetreten. Benutzer können verdächtige Bilder über Gemini oder mithilfe der offenen Verifizierungstools von OpenAI überprüfen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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