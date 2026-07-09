Der amtierende italienische Meister Inter hat beschlossen, die Verhandlungen über den Transfer des Chelsea-Verteidigers Trevoh Chalobah vorübergehend auszusetzen. Laut La Gazzetta dello Sport konzentriert sich der Mailänder Verein derzeit auf andere Prioritäten. Diese Situation könnte sich auch auf die Transferpläne des Londoner Klubs auswirken, da Chelsea seinen Kader verkleinern will, bevor neue Spieler verpflichtet werden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Im italienischen Fußball hat sich eine unerwartete diplomatische Wende vollzogen. Inter und der Serie-A-Aufsteiger Como haben eine strategische Allianz geschlossen, um sich auf dem Transfermarkt nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen. Ein „Nichtangriffspakt“ wurde während eines Telefonats zwischen Inter-Präsident Beppe Marotta und dem Como-Vertreter Mirwan Suwarso vereinbart. Ziel der Vereinbarung ist es, eine künstliche Preissteigerung bei denselben Spielern zu verhindern.

Neue Strategie auf dem Transfermarkt

Im Zentrum dieser Vereinbarung steht Trevoh Chalobah. Como hatte vor einigen Wochen ein offizielles Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro an Chelsea geschickt, doch die Londoner lehnten ab. Suwarso teilte der Inter-Führung mit, dass Como sofort aus dem Rennen aussteigen und andere Optionen prüfen werde, sollte der Mailänder Klub ernsthaft um den Verteidiger buhlen. Solche freundschaftlichen Beziehungen sind für beide Vereine wirtschaftlich vorteilhaft.

Derzeit konzentriert sich Inter mehr darauf, die Probleme auf der rechten Außenbahn zu lösen, als die Defensive zu verstärken. Insbesondere der Transfer von Anan Khalaili ist zur Hauptaufgabe des Vereins geworden. Erst wenn diese Angelegenheit geklärt ist, könnten die „Nerazzurri“ zur Option Trevoh Chalobah zurückkehren. Dennoch führt Inter weiterhin Gespräche mit den Beratern des Spielers über die persönlichen Vertragsbedingungen.

Verhandlungen zwischen Chelsea und Crystal Palace

Chelsea plant seinerseits eine grundlegende Erneuerung der Defensive. Wie Goal.com schreibt, zeigt der Londoner Klub Interesse an dem Innenverteidiger von Crystal Palace, Maxence Lacroix. Damit dieser Transfer jedoch zustande kommt, muss Trevoh Chalobah zunächst verkauft werden. Bisher gibt es noch Differenzen zwischen den beiden Londoner Klubs bezüglich der Ablösesumme.

Für Trevoh Chalobah könnte die Serie A eine großartige Gelegenheit sein, seine Karriere wiederzubeleben. In den letzten Jahren haben sich Verteidiger, die aus der englischen Premier League nach Italien wechselten, wie Fikayo Tomori und Chris Smalling, bewährt. Das Spielen für einen Spitzenklub wie Inter würde Chalobah die Möglichkeit geben, Erfahrungen in der Champions League zu sammeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Zukunft von Trevoh Chalobah in den kommenden Wochen entscheiden wird. Wenn Inter seine Prioritätstransfers abgeschlossen hat, werden die offiziellen Verhandlungen mit Chelsea aufgenommen. Als Folge dieser Kettenreaktion wird erwartet, dass Chelsea ebenfalls den Transfer von Maxence Lacroix abschließt. Das „Gentlemen's Agreement“ in Italien dient dazu, die Preise auf dem Transfermarkt stabil zu halten.