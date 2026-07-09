Lovable, eines der vielversprechendsten Projekte im Bereich der künstlichen Intelligenz aus Schweden, steht kurz vor einer neuen Investitionsrunde. Laut Sifted verhandelt das Unternehmen über die Aufnahme von 300 Millionen Dollar. Sollte der Abschluss gelingen, erreicht die Marktbewertung des Startups 13,2 Milliarden Dollar. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Bemerkenswert ist, dass Lovable im Dezember letzten Jahres noch mit 6,6 Milliarden Dollar bewertet wurde. Innerhalb von weniger als einem Jahr konnte das Unternehmen seinen Wert exakt verdoppeln. Es wird erwartet, dass die Investitionsrunde von der Risikokapitalgesellschaft Menlo Ventures angeführt wird, die im vergangenen Monat einen neuen 3-Milliarden-Dollar-Fonds angekündigt hat.

Der Aufstieg der "Vibe Coding"-Technologie

Das Herzstück der Aktivitäten von Lovable ist derzeit der profitabelste Bereich der KI: "Vibe Coding". Diese Technologie ermöglicht es Nutzern, komplexe Software und Websites allein durch einfache Erklärungen in natürlicher Sprache zu erstellen, ohne eine einzige Zeile Programmiercode schreiben zu müssen. Dieser Ansatz hat sich mittlerweile zur populärsten Anwendung von KI entwickelt.

Das Startup, das noch keine drei Jahre alt ist, erreichte im Juni dieses Jahres einen jährlichen Umsatz von 500 Millionen Dollar. Die Dienste von Lovable werden nicht nur von einzelnen Designern und Unternehmern, sondern auch von Großkonzernen aktiv genutzt. Auf der Kundenliste finden sich Namen wie Workday, Asana und sogar der Tech-Gigant NVIDIA.

Marktwettbewerb und Trends

Der Wettbewerb auf dem Markt für KI-gestützte Programmierung verschärft sich massiv. Neben Lovable festigen auch andere große Akteure ihre Positionen:

Das Startup Replit wurde im März dieses Jahres mit 9 Milliarden Dollar bewertet;

Das Projekt Factory, das sich auf die Erstellung von KI-Agenten spezialisiert hat, sammelte im April 150 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar ein;

Der Dienst Cursor, der Lösungen für Entwickler anbietet, wurde letzten Monat von SpaceX für 60 Milliarden Dollar übernommen.

Auch für Fachkräfte und Startup-Gründer in Usbekistan sind solche Technologien von großer Bedeutung. Mit dem Einzug von "Vibe Coding"-Lösungen auf den lokalen Markt werden Unternehmer ohne Programmierkenntnisse in der Lage sein, ihre eigenen E-Commerce-Plattformen eigenständig zu erstellen. Dies wird die Entwicklung der digitalen Wirtschaft zweifellos auf eine neue Stufe heben.

Experten sind der Meinung, dass das rasante Wachstum von Unternehmen wie Lovable zeigt, dass der Investitionsboom im Bereich der künstlichen Intelligenz noch lange nicht vorbei ist. Mit seiner einfachen Benutzeroberfläche und hohen Effizienz verändert das Unternehmen die traditionellen Programmiermethoden grundlegend.