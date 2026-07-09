Streit zwischen Elon Musk und SEC beendet: Richterin bestätigt 1,5-Millionen-Dollar-Strafe

Ein US-Bundesgericht hat eine Einigung genehmigt, die einen jahrelangen Rechtsstreit zwischen dem Milliardär Elon Musk und der Börsenaufsichtsbehörde SEC beendet. Laut Bloomberg unterzeichnete Richterin Sparkle Sooknanan den Beschluss, der eine Geldstrafe in Höhe von 1,5 Millionen Dollar gegen den Unternehmer verhängt. Obwohl die Richterin ernsthafte Zweifel an der Fairness dieser Einigung äußerte, stimmte sie letztlich dem Vergleich der Parteien zu. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Dieser Rechtsstreit steht im Zusammenhang mit der Übernahme des sozialen Netzwerks Twitter (heute X) durch Elon Musk. Laut der Klage der SEC hatte der Milliardär beim Beginn des Aktienkaufs im Jahr 2022 seinen wachsenden Anteil nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen öffentlich bekannt gegeben. Dies hatte bei Investoren und Marktteilnehmern für Unmut gesorgt.

Große Ersparnisse und eine kleine Strafe

Nach Berechnungen von SEC-Experten sparte Elon Musk etwa 150 Millionen Dollar, weil er seinen Anteil nicht rechtzeitig meldete. Aus diesem Grund stieß die vom Gericht verhängte Strafe von 1,5 Millionen Dollar bei vielen auf Unverständnis. Richterin Sooknanan betonte in ihrer Stellungnahme, dass dieser Betrag im Vergleich zu Musks Gewinn äußerst gering sei.

Die Richterin prüfte auch, ob diese Einigung an eine Verhöhnung der Justiz grenze. Ihrer Ansicht nach beschränke sich die Befugnis des Gerichts darauf, zu prüfen, ob die Einigung minimale Fairnessstandards erfülle. Obwohl die Richterin von "ernsthaften Bedenken" sprach, erklärte sie, dass keine ausreichenden rechtlichen Gründe für eine Ablehnung der Einigung vorlägen.

Politischer Kontext und die Frage von Privilegien

Auch politische Diskussionen begleiten diesen Prozess. Es ist bekannt, dass Elon Musk die Kampagne von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen 2024 aktiv unterstützt und finanziert hat. Richterin Sooknanan hatte zuvor die Frage aufgeworfen, ob Musk möglicherweise eine "Sonderbehandlung" durch die neue Regierung erfahre.

Gemäß den Bedingungen der Einigung wird die Geldstrafe von 1,5 Millionen Dollar von einem Treuhandfonds im Namen von Elon Musk gezahlt. Ein wichtiger Aspekt ist, dass der Milliardär durch diese Zahlung kein formelles Schuldeingeständnis abgibt. Dies ist eine der Standardpraktiken bei der Beilegung großer Unternehmensstreitigkeiten im US-Rechtssystem.

Diese Entscheidung bedeutet für Elon Musk die Beseitigung eines weiteren rechtlichen Hindernisses. Als reichster Mensch der Welt leitet er weiterhin seine Projekte wie Tesla, SpaceX und X, doch sein Verhältnis zur SEC bleibt komplex. Dieser Vergleich verdeutlicht erneut das Spannungsfeld zwischen der Tech-Welt und den Regulierungsbehörden der Finanzmärkte.