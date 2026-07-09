OpenAI stellt die GPT-5.6 Modellfamilie vor

OpenAI für den allgemeinen Gebrauch stellt die GPT-5.6 Modellfamilie vor. Die neue Generation besteht aus drei Varianten: Sol als primäres und leistungsstärkstes Modell, Terra als ausgewogene Option für tägliche Aufgaben und Luna als kosteneffizientestes Modell.

Laut dem Unternehmen ist GPT-5.6 darauf ausgelegt, bei Aufgaben im Zusammenhang mit Programmierung, wissensbasierten Arbeiten, Cybersicherheit und wissenschaftlicher Forschung effizienter als frühere Modelle zu sein. OpenAI gab an, dass die Sol-Version bei komplexen Aufgaben eine höhere Leistung erbringt, weniger Token verbraucht und bestimmte Prozesse schneller ausführt.

Die neuen Modelle verfügen zudem über Max- und Ultra-Modi. Der Max-Modus gibt dem Modell mehr Zeit für eine tiefere Analyse und die Überprüfung der Ergebnisse. Der Ultra-Modus nutzt mehrere Agenten parallel, um langwierige oder mehrstufige Aufgaben schneller abzuschließen.

GPT-5.6 beschränkt sich nicht nur auf die Erstellung von Text oder Code. Es besitzt auch die Fähigkeit, Ergebnisse zu überprüfen, Fehler in Schnittstellen oder Dokumenten zu finden und diese zu korrigieren. OpenAI erklärte, dass das Modell genauere Ergebnisse bei der Arbeit mit Präsentationen, Dokumenten und Tabellenkalkulationen liefern kann.

Die neue Generation wird schrittweise über ChatGPT, Codex und die OpenAI API eingeführt. Im ChatGPT Work-Dienst kann das Modell mit Daten aus Arbeitsumgebungen wie Slack, Notion, Microsoft 365 und Google Drive arbeiten, um fertige Dokumente, Präsentationen oder andere Materialien zu erstellen.

Entwickler können die Modelle Sol, Terra und Luna über die API nutzen. OpenAI hat die Preise pro 1 Million Token festgelegt: 5 $ für Eingabe- und 30 $ für Ausgabetoken bei Sol; 2,5 $ und 15 $ bei Terra; 1 $ und 6 $ bei Luna.

Das Unternehmen teilte mit, dass die Modelle vor der öffentlichen Veröffentlichung umfangreichen Sicherheitstests unterzogen wurden, darunter menschliches Red Teaming, automatisierte Tests und zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen missbräuchliche Nutzung.