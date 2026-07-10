Historischer Wendepunkt in der australischen Raumfahrt: Erste Flüssigkeitsrakete erfolgreich gestartet

Das australische Startup Sunburnt Space hat ein neues Kapitel in der Geschichte der Raumfahrt des Landes aufgeschlagen. Die erste kommerzielle Flüssigkeitsrakete, die vollständig lokal vom Unternehmen entwickelt und gebaut wurde, hat einen erfolgreichen Flug absolviert. Dieser Test fand auf dem Testgelände White Cliffs in New South Wales statt und wird als bedeutender technologischer Durchbruch für den privaten Sektor Australiens gewertet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die zweistufige suborbitale Rakete namens Mini Meggs ist mit einem Zweikomponenten-Flüssigkeitstriebwerk ausgestattet, das mit einer Mischung aus Ethanol und Lachgas betrieben wird. Laut ixbt.com arbeitete das Triebwerk während des Fluges im vorgesehenen Modus und die Rakete flog stabil. Dieses Ereignis bewies in der Praxis die Fähigkeit Australiens, Flüssigkeitsraketen auf Basis eigener Technologien zu entwickeln und kommerziell zu nutzen.

Kommerzielle Nutzlasten und wissenschaftliche Forschung

Im Rahmen des Fluges wurde die Spezialausrüstung zweier Kunden an Bord der Rakete unter Bedingungen nahe dem Weltraum getestet. Das Unternehmen Orbit2Orbit testete seinen für suborbitale Missionen konzipierten Parallax 0-Container. Dieses System sammelte wichtige Daten zu Vibrationen, Belastungen und der internen Umgebung während des Fluges. Die gesammelten Daten dienen als Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Lab2Space-Plattform.

Ein weiterer Partner, das Unternehmen Metakosmos, schickte das Projekt 'Suit in a Box' namens HELIOS ins All. Dieses Projekt bestand aus einer Reihe von Sensoren, die für die Entwicklung zukünftiger Raumanzüge verwendet werden. Experten betonen, dass das Hauptziel dieser Mission nicht der Weltraumflug an sich war, sondern die Überprüfung der Widerstandsfähigkeit komplexer Geräte unter realen Flugbedingungen.

Erfahrung und Zukunftspläne

Laut Vertretern von Sunburnt Space ermöglichen suborbitale Flüge das Testen von Ausrüstung unter Bedingungen, die auf der Erde nicht simuliert werden können – unter starker Beschleunigung und dynamischen Belastungen. Alle Nutzlasten wurden nach dem Flug sicher zur Erde zurückgebracht und den Kunden zur Analyse übergeben. Dies zeigt, dass das Unternehmen auch effektiv an wiederverwendbaren Systemen arbeitet.

Das Unternehmen gab bekannt, dass es bei seinen Aktivitäten dem Prinzip 'Starten, Analysieren und erneut Starten' folgt. Dieser erfolgreiche Start war die erste kommerzielle Phase des Testprogramms für Sunburnt Space. Für die Zukunft ist eine weitere Optimierung der Raketenplattform und die Durchführung komplexerer Missionen geplant.

Dieses Ereignis ist nicht nur für ein einzelnes Unternehmen, sondern für die gesamte Region von Bedeutung. Australien strebt danach, seine Position auf dem globalen Weltraummarkt durch seine geografische Lage und sein wachsendes technologisches Potenzial zu festigen. Der Flug der Mini Meggs hat die Wettbewerbsfähigkeit des Landes im Bereich der privaten Raumfahrt auf eine neue Ebene gehoben.