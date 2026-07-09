Startup Mercor führt Gespräche über eine Bewertung von 20 Milliarden Dollar

Das auf das Training und die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz spezialisierte Startup Mercor plant, seinen Marktwert in kurzer Zeit zu verdoppeln. Wie Bloomberg berichtet, führt das Unternehmen im Rahmen einer neuen Investitionsrunde Gespräche über eine Bewertung von 20 Milliarden Dollar. Dies ist ein massiver Sprung gegenüber der Bewertung von 10 Milliarden Dollar im Oktober dieses Jahres, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Es heißt, dass sich die Verhandlungen derzeit in einem frühen Stadium befinden, doch Mercor hat bereits bekannt gegeben, dass es ein offizielles Angebot (Term Sheet) von Investoren zur neuen Bewertung erhalten hat. Dieses finanzielle Wachstum unterstreicht die zunehmend gefestigte Position des Unternehmens auf dem KI-Markt. Diese Nachricht, die auch für Technologiebegeisterte in Usbekistan von Interesse ist, zeigt, dass ein neuer Gigant im globalen KI-Wettlauf entsteht.

Rasantes Umsatzwachstum und strategische Übernahmen

Der Gründer und CEO des Unternehmens, Brandon Foody, gab in den sozialen Medien bekannt, dass der jährliche Umsatz von Mercor die Marke von 2 Milliarden Dollar überschritten hat. Bemerkenswert ist, dass dieser Wert 100 Prozent über dem Ergebnis von vor nur vier Monaten liegt. Ein solch schnelles Wachstumstempo stärkt das Vertrauen der Investoren in das Startup weiter.

Darüber hinaus gab Mercor die Übernahme des Unternehmens Deeptune bekannt, um seine technologischen Kapazitäten zu erweitern. Deeptune bietet fortschrittliche Lösungen zur Schulung von KI-Agenten. Im Rahmen der Vereinbarung wird das gesamte Team von Deeptune zu Mercor wechseln. Dieser Schritt ermöglicht es dem Unternehmen, komplexere und intelligentere KI-Systeme zu entwickeln.

Erholung nach Schwierigkeiten

Der Anfang des Jahres 2026 war für Mercor recht schwierig. Laut Business Insider war das Unternehmen damals mit einem Datenleck konfrontiert und wurde von mehreren Vertragsarbeitern verklagt. Die aktuellen Finanzergebnisse und neuen Investitionspläne zeigen jedoch, dass das Unternehmen diese Herausforderungen erfolgreich hinter sich gelassen hat.

Es wird erwartet, dass das Wachstum von Unternehmen wie Mercor die Nachfrage und den Investitionsfluss für KI-Technologien weltweit, einschließlich der Region Zentralasien, stärken wird. Derzeit zieht das Unternehmen nicht nur technologische Infrastruktur an, sondern weiterhin auch die talentiertesten Experten im Bereich KI.