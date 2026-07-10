Slate Auto, unterstützt von Jeff Bezos, kooperiert mit Crayola

Slate Auto, ein Newcomer auf dem Markt für Elektrofahrzeuge, der vom Milliardär Jeff Bezos finanziert wird, präsentiert seine ersten Produkte weiterhin mit einem einzigartigen Stil. Basierend auf den Prinzipien der Einfachheit und der kundenspezifischen Anpassbarkeit hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem bekannten Stiftehersteller Crayola geschlossen, um seine neuen Elektroautos zu gestalten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Das Grundkonzept von Slate Auto sieht vor, dass der Käufer für 24.950 Dollar ein unlackiertes, graues Basis-Elektroauto erhält. Das Fahrzeug hat eine Reichweite von 205 Meilen (ca. 330 km) und verzichtet auf unnötige technologische Komplexität. Stattdessen können Nutzer das Design des Autos mithilfe spezieller Vinylfolien (Wraps) nach ihrem eigenen Geschmack anpassen.

Farbvielfalt und neue Partnerschaft

Im Rahmen der Partnerschaft mit Crayola hat Slate Auto fünf exklusive Autofolienfarben eingeführt. Dazu gehören die ikonischen Farben der Marke wie Cerulean (Blau), Fern (Grün), Jersey Tomato (Rot), Razzmatazz (Dunkelrosa) und Dandelion (Gelb). Laut ixbt.com liegt der Preis für diese speziellen Farbfolien bei 1.549,99 Dollar.

Kunden, die dieses Paket erwerben, erhalten nicht nur ein neues äußeres Erscheinungsbild, sondern auch zusätzliches Zubehör. Insbesondere werden ein farblich passender Schlüsselanhänger der Marke Crayola sowie ein spezielles künstlerisches Element für das Armaturenbrett namens „Slatelet“ mitgeliefert. Dieser Schritt soll das Auto nicht nur als Transportmittel, sondern als Ausdruck persönlicher Kreativität präsentieren.

Anna Roca, Leiterin der globalen Lizenzierung bei Crayola, betonte, dass dieses Projekt die erste Partnerschaft der Marke in der Automobilindustrie sei. Vertreter von Slate Auto erklärten, dass sie bereit seien, in Zukunft mit anderen Kreativen und Unternehmen an neuen Designs zu arbeiten. Derzeit arbeitet das Unternehmen an einem ähnlichen Projekt mit dem New Yorker Künstler Max Kolo.

Marktposition und Perspektiven

Slate Auto ist in der Automobilindustrie noch sehr jung. Das Unternehmen gab seine Geschäftstätigkeit im April 2025 öffentlich bekannt und hat noch nicht mit der Auslieferung der ersten Produkte an Kunden begonnen. Dennoch ziehen der niedrige Preis und die hohe Anpassbarkeit die Aufmerksamkeit vieler Investoren und Verbraucher auf sich.

Die Preispolitik des Unternehmens ist ebenfalls bemerkenswert:

Zweisitziger Basis-Truck — 24.950 Dollar;

Fünfsitzige SUV-Modifikation — 29.950 Dollar;

Verschiedene Vinylfolien und Zubehör — gegen Aufpreis.

Die Einführung solch erschwinglicher und sparsamer Elektrofahrzeuge könnte in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Senkung der Kosten für den städtischen Güterverkehr und den Individualverkehr spielen. Obwohl sich Slate Auto derzeit nur auf den US-Markt konzentriert, erhöht die Unterstützung durch Großinvestoren wie Jeff Bezos die Wahrscheinlichkeit einer globalen Expansion des Projekts.