LG- und Alienware-Monitore installieren Bloatware ohne Benutzerzustimmung unter Windows

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LG- und Alienware-Monitore installieren Bloatware ohne Benutzerzustimmung unter Windows

Ein neuer Technologie-Konflikt ist um die großen Monitorhersteller LG und Alienware entbrannt. Es hat sich herausgestellt, dass bestimmte Monitormodelle dieser Unternehmen automatisch spezielle Anwendungen auf dem Windows-Betriebssystem installieren, ohne dass der Benutzer dies genehmigt hat. Dies führt nicht nur zu einem Verbrauch von Systemressourcen, sondern auch zum Auftauchen unerwarteter Werbeeinblendungen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Problem wurde zuerst von Nutzern im sozialen Netzwerk Reddit gemeldet. Ein Nutzer unter dem Pseudonym Mags_Smash bemerkte, dass er Werbebenachrichtigungen von McAfee Antivirus erhielt, das er nie auf seinem Computer installiert hatte. Bei einer Systemüberprüfung wurde festgestellt, dass der LG Monitor App Installer, der nach dem Anschließen eines neuen LG-Monitors erschien, die Ursache war.

Laut Ixbt.com lädt das Windows-System beim Anschließen von Monitoren wie dem LG UltraGear 27GP83B und dem LG UltraGear 27GN800 automatisch eine Anwendung mit der Kennung "9PM9N6F47JB8-LGElectronics.LGMonitorApp" über den Microsoft Store und Windows Update herunter. Das Interessanteste daran ist, dass dieser Prozess den Benutzer um keinerlei Bestätigung bittet. Die Windows-Tools Zuverlässigkeitsüberwachung und Ereignisanzeige haben diesen eigenmächtigen Installationsprozess protokolliert.

Nicht nur LG, auch Alienware und Dell stehen unter Verdacht

Im Laufe der Diskussionen wurde deutlich, dass eine solche Praxis nicht nur auf die Marke LG beschränkt ist. Besitzer von Dell- und Alienware-Monitoren berichteten ebenfalls von ähnlichen Vorfällen. Experten vergleichen dies mit der automatischen Installation der Armoury Crate-Software, die auf Asus-Mainboards zu finden ist. Im Falle von Monitoren hat das Auftauchen von Bloatware von Drittanbietern jedoch für heftigen Nutzerprotest gesorgt.

Die Deinstallation dieser Software bringt ebenfalls Schwierigkeiten mit sich. Die LG Monitor App kann nicht auf dem Standardweg über den Microsoft Store entfernt werden. Als vorübergehende Lösung empfehlen Nutzer, das Programm in den Autostart-Einstellungen zu deaktivieren oder das Herunterladen von gerätebezogenen Metadaten über die Windows-Gruppenrichtlinien zu untersagen.

Um das Problem vollständig zu lösen, muss man in gpedit.msc unter Computerkonfiguration → Administrative Vorlagen → System → Geräteinstallation die automatische Installation einschränken. Einige radikale Nutzer schlagen vor, den Microsoft Store komplett zu blockieren. Bisher haben die Hersteller keine offizielle Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben.

Diese Nachricht ist auch für Nutzer in Usbekistan relevant, da Monitore der LG UltraGear-Serie auf unserem Markt sehr beliebt sind. Wenn bei Ihnen ebenfalls unerwartete Werbung auftaucht, wird empfohlen, das System auf fremde LG- oder Dell-Anwendungen zu überprüfen. Solche "versteckten" Installationen können die Sicherheit persönlicher Daten und die Systemstabilität beeinträchtigen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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