Warum konnte Erling Haaland im Spiel gegen England nicht die erwartete Leistung zeigen?

Das Ausscheiden der norwegischen Nationalmannschaft im Viertelfinale der Weltmeisterschaft nach einer Niederlage gegen England kam für viele überraschend. Insbesondere die Tatsache, dass Teamstar Erling Haaland weit unter seinem üblichen Niveau spielte und in der Verlängerung ausgewechselt wurde, sorgte für große Diskussionen. Wie sich herausstellte, waren gesundheitliche Probleme der Hauptgrund für die schwache Leistung des Stürmers, berichtet Goal.com. berichtet.

Der Star von Manchester City konnte im Duell in Miami nicht seine gewohnte Dominanz zeigen. Vor dem Spiel erwarteten alle ein Aufeinandertreffen zwischen Harry Kane und Erling Haaland, doch der norwegische Stürmer war auf dem Platz kaum zu sehen. Laut Goal.com hatte eine Virusinfektion im norwegischen Lager einen schweren Einfluss auf Haalands körperliche Verfassung. Während des Spiels konnte er seine explosive Schnelligkeit und Beweglichkeit nicht abrufen.

Gesundheitliche Probleme und Insider-Informationen

Der ehemalige Premier-League-Stürmer Tony Cascarino enthüllte in einem Interview mit talkSPORT Insider-Informationen über Haalands Zustand. Ihm zufolge gab es während der Pause Berichte, dass sich der Stürmer unwohl fühlte. Cascarino betonte, dass Erling Haaland an derselben Krankheit litt wie der englische Nationalspieler Declan Rice, was sein Energieniveau erheblich senkte.

Auch statistische Daten bestätigen, dass Haaland nicht ins Spiel fand. Er hatte Schwierigkeiten in den Zweikämpfen gegen Verteidiger wie John Stones und Marc Guehi. Obwohl Norwegen 1:0 führte und Alexander Sorloth ihm keinen idealen Pass zuspielte, wiesen Experten auf Haalands geringe Mobilität hin. Dass er nicht wie gewohnt aggressiv agierte, war ein Zeichen für seine Erschöpfung.

Die Entscheidung des Trainers und das Ende des Turniers

Der norwegische Nationaltrainer Stale Solbakken erklärte nach dem Spiel seine Entscheidung, seinen Starspieler auszuwechseln. Laut dem Trainer war Haaland körperlich völlig am Ende und hätte sogar 10 Minuten früher ausgewechselt werden müssen. Solbakken betonte, dass der Stürmer während des gesamten Turniers alles gegeben habe und eine Verletzung am Bein in der zweiten Halbzeit die Situation zusätzlich erschwert habe.

Dennoch kann man sagen, dass Erling Haaland eine starke Weltmeisterschaft gespielt hat. Er erzielte in fünf Spielen 7 Tore und war der Spieler, der den größten Beitrag zum Einzug seiner Mannschaft ins Viertelfinale leistete. Trotz der Niederlage blieb der norwegische Stürmer einer der hellsten Stars des Turniers.

Auch wenn diese Niederlage für Norwegen schmerzhaft ist, hat der junge und vielversprechende Kader des Teams gezeigt, dass er in Zukunft zu großen Siegen fähig ist. Haaland kehrt nun zu seinem Verein Manchester City zurück, um den Genesungsprozess zu durchlaufen. Seine Gesundheit und körperliche Verfassung sind auch für die Ziele des Vereins in der kommenden Saison von entscheidender Bedeutung.