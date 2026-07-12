Intel Nova Lake-S Prozessoren erhalten rekordverdächtige Grafikleistung

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Intel Nova Lake-S Prozessoren erhalten rekordverdächtige Grafikleistung

Intel bereitet eine revolutionäre Änderung für seine nächste Generation von Nova Lake-S Desktop-Prozessoren vor. Die integrierten Grafikkerne (iGPU) in den neuen Chips werden so leistungsstark sein, dass sie problemlos mit vielen dedizierten Grafikkarten der Mittelklasse konkurrieren können. Dies ermöglicht es Computeranwendern, eine hohe Leistung zu erzielen, ohne eine zusätzliche Grafikkarte kaufen zu müssen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen eines renommierten Insiders unter dem Pseudonym Jaykihn werden die Prozessoren der Nova Lake-S-Serie mit einer iGPU mit bis zu 12 Grafikkernen ausgestattet sein. Zum Vergleich: Die Arc B390, die derzeit als die leistungsstärkste Lösung ihrer Klasse gilt, verfügt ebenfalls über 12 Kerne. Die neue Prozessorgeneration wird sich jedoch nicht nur auf die Anzahl der Kerne beschränken.

Neue Xe3P-Architektur und Leistung

Die wichtigste Neuerung ist, dass die Nova Lake-S-Modelle die verbesserte Xe3P-Architektur nutzen, während das aktuelle Arc B390-Modell auf der Xe3-Architektur basiert. Der "P"-Index steht hier für Performance und deutet auf Optimierungen hin, die direkt auf die Leistungssteigerung ausgerichtet sind. Dies zeigt, dass der Grafikkern nicht nur bei der Energieeffizienz, sondern auch bei der maximalen Leistung ein neues Niveau erreicht.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Stromverbrauchsgrenzen für Desktop-Prozessoren deutlich höher sind als bei Mobilgeräten, wird erwartet, dass diese Grafikkerne das Modell Arc B390 deutlich übertreffen werden. Eine ähnliche Grafikleistung ist auch für einige leistungsstarke Laptop-Prozessoren der Nova Lake-H-Serie geplant.

Marktveränderungen und Vorteile für Nutzer

Es ist noch nicht klar, welche Modelle genau mit dem leistungsstärksten Grafikkern ausgestattet sein werden. Experten gehen davon aus, dass Intel diese Technologie auf Prozessoren der Mittelklasse anwenden könnte. Dies ermöglicht es Anwendern, kompakte und erschwingliche Systeme zu bauen, mit denen moderne Spiele gespielt und grafische Anwendungen genutzt werden können, ohne eine separate Grafikkarte kaufen zu müssen.

Diese Nachricht stößt naturgemäß auf großes Interesse auf dem Markt. Da dedizierte Grafikkarten teuer sind, bietet eine leistungsstarke Grafik direkt im Prozessor einen großen Vorteil in Bezug auf Erschwinglichkeit und Energieeffizienz. Es wird erwartet, dass diese Strategie von Intel einen schweren Schlag gegen die Dominanz von AMD im Bereich der APU (Accelerated Processing Unit) darstellt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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