Disney+ plant die Einführung eines kostenlosen Abonnement-Modells

Disney, einer der weltweit größten Mediengiganten, prüft die Möglichkeit, einen neuen, komplett kostenlosen, aber werbefinanzierten Tarif für seine Streaming-Plattform Disney+ einzuführen. Dieser Schritt gilt als strategische Veränderung, um die Reichweite der Plattform zu vergrößern und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Informationen von Business Insider hat Adam Smith, Chief Product and Technology Officer bei Disney, dieses Thema kürzlich bei einem internen Treffen diskutiert. Obwohl es noch keine konkreten Details dazu gibt, welche Filme oder Serien kostenlos angeboten werden und wann der Dienst offiziell startet, zeigt die Unternehmensführung ernsthaftes Interesse an einem Modell mit kostenlosen Inhalten.

Wettbewerb und Marktnachfrage

Als Hauptgrund für diese Entscheidung von Disney+ wird der Wunsch genannt, mit kostenlosen Diensten wie YouTube und Tubi zu konkurrieren. In letzter Zeit ist bei Nutzern ein Trend zu beobachten, kostenpflichtige Abonnements aufzugeben und zu Plattformen zu wechseln, die kostenlose Inhalte gegen das Ansehen von Werbung anbieten.

Daten des Analyseunternehmens Nielsen zufolge wächst der Marktanteil kostenloser Streaming-Dienste von Jahr zu Jahr. So wird beispielsweise prognostiziert, dass der Anteil solcher Dienste an der gesamten Sehdauer in den USA von 12,7 Prozent im Jahr 2024 auf 18,7 Prozent bis 2026 steigen wird. Dies ist ein ernstes Signal für Dienste, die auf dem traditionellen Bezahlmodell basieren.

Neue Strategie im Streaming-Markt

Derzeit setzen große Konkurrenten wie Netflix und Amazon Prime hauptsächlich auf kostenpflichtige Abonnements. Plattformen wie Apple TV+ und Paramount+ bieten jedoch bereits die Möglichkeit, erste Episoden einiger Serien für nicht registrierte Nutzer kostenlos anzusehen. Disney+ plant, dieses Modell weiter auszubauen und einen Teil seiner Bibliothek dauerhaft kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Auch für Nutzer in Usbekistan könnte diese Nachricht von Bedeutung sein. Aktuell sind die Preise vieler internationaler Streaming-Dienste für den lokalen Markt recht hoch. Die Einführung eines kostenlosen, werbebasierten Modells würde dazu beitragen, dass hochwertige Medieninhalte ein breiteres Publikum erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Disney+ durch die Überarbeitung seiner Preispolitik nicht nur neue Nutzer gewinnen, sondern auch seine finanzielle Stabilität durch Werbeeinnahmen sichern möchte. Sollte dieses Projekt erfolgreich umgesetzt werden, wird die Ära der kostenlosen Inhalte in der Streaming-Welt zweifellos eine neue Stufe erreichen.