Die Vorbereitungen für die nächsten Weltraumstarts am russischen Kosmodrom Wostotschny sind in eine neue Phase eingetreten. Laut Angaben der staatlichen Gesellschaft Roskosmos wird die Aufgabe, Raumfahrzeuge präzise in die vorgesehenen Umlaufbahnen zu bringen, von der Fregat Universal-Oberstufe übernommen, die erfolgreich zum Kosmodrom geliefert wurde. Dies berichtet Ixbt.com .

Für den Transport dieser speziellen Fracht wurde ein Transportflugzeug vom Typ An-124-100 mit enormer Ladekapazität eingesetzt. Nach der Landung auf dem Flughafen des Kosmodroms wurde die Technik sofort in das Montage- und Testgebäude für Raumfahrzeuge gebracht. Dort werden Spezialisten die Einheit an ihrem Arbeitsplatz positionieren und alle Systeme einer umfassenden Prüfung unterziehen.

Schlüssel für komplexe Missionen

Die Fregat-Einheit zeichnet sich in der modernen Raumfahrt durch ihre Vielseitigkeit aus. Sie wird hauptsächlich in Verbindung mit Trägerraketen der mittleren Klasse eingesetzt. Die Hauptaufgabe des Geräts besteht darin, nach der Trennung von der Hauptrakete einen oder mehrere Satelliten an präzise berechnete Punkte zu bringen oder sie aus dem erdnahen Raum herauszuführen.

Eine Besonderheit dieser Technologie ist, dass Fregat über ein eigenes Triebwerkssystem verfügt. Dies ermöglicht es, die Triebwerke während eines Fluges mehrfach zu zünden und abzuschalten. Dadurch können komplexe Missionen durchgeführt werden, wie etwa das nacheinander erfolgende Aussetzen mehrerer Geräte in Umlaufbahnen unterschiedlicher Höhe mit einer einzigen Rakete.

Regionale Bedeutung und Perspektiven

Die erweiterte Nutzung des Kosmodroms Wostotschny ist auch für die Region Zentralasien, insbesondere für Usbekistan, aus wissenschaftlicher Sicht von Interesse. In einer Zeit, in der in unserer Region das Interesse an der Entwicklung der Weltraumforschung sowie an Kommunikation, Landwirtschaft und Umweltüberwachung mittels Satelliten wächst, sind solche technologischen Möglichkeiten von großer Bedeutung.

In naher Zukunft werden die Spezialisten alle notwendigen Labortests abschließen, bevor die Fregat-Einheit in die Trägerrakete integriert wird. Details darüber, im Rahmen welcher spezifischen Mission diese Einheit ins All starten und welche Satelliten sie in die Umlaufbahn bringen wird, werden voraussichtlich in den nächsten Vorbereitungsphasen bekannt gegeben.