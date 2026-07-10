In Baku ließ ein Busfahrer Fahrgäste im Bus zurück, um zu rauchen

In Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, sorgte das ungewöhnliche Verhalten eines Busfahrers für hitzige Diskussionen in den sozialen Medien.

Berichten zufolge drückte einer der Fahrgäste im Bus der Linie 13 versehentlich den „Stopp“-Knopf. Daraufhin hielt der Fahrer den Bus an einer Haltestelle an, verriegelte die Türen und stieg aus, um zu rauchen, während er alle Passagiere im Inneren zurückließ.

Dieser Vorfall löste im Bus Unmut und Streitigkeiten aus.

Nach einer internen Untersuchung des Vorfalls wurde festgestellt, dass der Fahrer seine Dienstpflichten grob verletzt hat. Infolgedessen wurden entsprechende Disziplinarmaßnahmen gegen ihn eingeleitet.