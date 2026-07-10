In Baku ließ ein Busfahrer Fahrgäste im Bus zurück, um zu rauchen

·51·Welt
In Baku ließ ein Busfahrer Fahrgäste im Bus zurück, um zu rauchen

In Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, sorgte das ungewöhnliche Verhalten eines Busfahrers für hitzige Diskussionen in den sozialen Medien.

Berichten zufolge drückte einer der Fahrgäste im Bus der Linie 13 versehentlich den „Stopp“-Knopf. Daraufhin hielt der Fahrer den Bus an einer Haltestelle an, verriegelte die Türen und stieg aus, um zu rauchen, während er alle Passagiere im Inneren zurückließ.

Dieser Vorfall löste im Bus Unmut und Streitigkeiten aus.

Nach einer internen Untersuchung des Vorfalls wurde festgestellt, dass der Fahrer seine Dienstpflichten grob verletzt hat. Infolgedessen wurden entsprechende Disziplinarmaßnahmen gegen ihn eingeleitet.

BakuAserbaidschanBusfahrerÖffentliche VerkehrsmittelVirale Nachrichten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Überreste eines sich umarmenden Paares in 3.000 Jahre altem Grab in der Ukraine entdecktÜberreste eines sich umarmenden Paares in 3.000 Jahre altem Grab in der Ukraine entdecktHeute, 19:42Kleinflugzeug landet notgedrungen im Meer vor HaitiKleinflugzeug landet notgedrungen im Meer vor HaitiHeute, 19:36Gericht verurteilt Arzt, der 15 Patienten tötete, zu lebenslanger HaftGericht verurteilt Arzt, der 15 Patienten tötete, zu lebenslanger HaftHeute, 18:39Usbekischer Fahrer nach tödlichem Verkehrsunfall in den USA angeklagtUsbekischer Fahrer nach tödlichem Verkehrsunfall in den USA angeklagtHeute, 17:03China erzielt historischen Meilenstein: Erfolgreiche Landung einer RaketeChina erzielt historischen Meilenstein: Erfolgreiche Landung einer RaketeHeute, 16:45F-16-Kampfjet in Griechenland in Brand geraten (Video)F-16-Kampfjet in Griechenland in Brand geraten (Video)Heute, 15:26
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter