Manchester City Frauen verpflichten Chelsea-Verteidigerin Niamh Charles

Die erfahrene englische Nationalspielerin Niamh Charles ist offiziell neue Spielerin von Manchester City. Der amtierende Meister der Women's Super League (WSL) hat seine linke Abwehrseite durch eine Einigung mit dem Londoner Klub Chelsea verstärkt. Dieser Transfer ist der zweite große Neuzugang für Manchester City in diesem Sommer, wie Goal.com berichtet.

Laut einem Bericht von The Guardian zahlte Manchester City 500.000 Pfund (ca. 670.000 Dollar) für die 27-Jährige. Niamh Charles unterschrieb bei ihrem neuen Verein einen Dreijahresvertrag und wird dort mit der Rückennummer 21 auflaufen. Bemerkenswert ist, dass der Vertrag der Spielerin bei Chelsea noch ein Jahr gelaufen wäre, doch die Vereine konnten sich einigen.

Lösung für defensive Probleme

Für Manchester City, das in der letzten Saison nach zehn Jahren Durststrecke die Meisterschaft gewann, war die linke Außenverteidigung eine der Schwachstellen. Nachdem Leila Ouahabi den Verein in Richtung Chicago Stars (USA) verlassen hatte, machte Trainer Andree Jeglertz die Besetzung dieser Position zur Priorität. Niamh Charles soll genau diese Lücke schließen.

Niamh Charles spielte ursprünglich in offensiven Rollen, wurde jedoch von der ehemaligen Chelsea-Trainerin Emma Hayes erfolgreich zur Linksverteidigerin umgeschult. Diese Umstellung bewährte sich auch in der englischen Nationalmannschaft, wo sie unter Sarina Wiegman regelmäßig auf dieser Position zum Einsatz kommt. Ihre Vielseitigkeit wird für Manchester City bei der Titelverteidigung in der Champions League und in der heimischen Liga zweifellos von großem Nutzen sein.

Neue Herausforderung und Zukunftspläne

Nach ihrem Transfer äußerte sich Niamh Charles wie folgt:

Sportdirektorin Therese Sjogran betonte, dass die Erfahrung der Spielerin dem Team sehr zugutekommen werde. Ihrer Meinung nach habe Niamh Charles ihren Leistungshöhepunkt noch nicht erreicht und werde sich bei Manchester City weiterentwickeln. Während der Sommer-Transferperiode hatte das Team mit Beth Mead bereits einen weiteren Star verpflichtet.

Als Teil dieser Transferkette soll Chelsea den Arsenal-Star Katie McCabe verpflichtet haben. Gerade die Ankunft von McCabe beschleunigte den Wechsel von Niamh Charles nach Manchester, da die Spielerin mehr Spielpraxis sammeln wollte. Nun bereitet sich Manchester City mit einem noch stärkeren Kader auf die neue Saison vor.