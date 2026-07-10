Bigme Hibreak Dual 2: Innovatives Smartphone mit zwei Bildschirmen und 80 Hz Bildwiederholrate vorgestellt

Bigme, bekannt für seine einzigartigen Lösungen in der Technologiewelt, hat sein Gerät der neuen Generation vorgestellt — das Smartphone Hibreak Dual 2. Dieses Gadget hebt sich von seinen Konkurrenten auf dem Markt dadurch ab, dass es gleichzeitig über einen herkömmlichen IPS-Bildschirm und ein augenschonendes E Ink-Farbdisplay verfügt. Das Gerät richtet sich nicht nur an Leser, sondern auch an Nutzer, die maximale Effizienz bei ihrer Arbeit anstreben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die wichtigste Besonderheit des Modells Hibreak Dual 2 ist der technologische Sprung bei seinem E Ink-Display. Obwohl sich solche Bildschirme normalerweise durch niedrige Bildwiederholraten auszeichnen, ist es den Ingenieuren von Bigme gelungen, diese auf 80 Hz zu „beschleunigen“. Laut ixbt.com ist dieser Wert ein Rekord für elektronische Tintenbildschirme und sorgt für flüssige Bilder beim Scrollen von Texten oder bei einfachen Interaktionen mit der Benutzeroberfläche.

Zwei Welten: Die Harmonie von IPS und E Ink

Die Bildschirme auf der Vorder- und Rückseite des Smartphones erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Das primäre E Ink-Display ist 6,13 Zoll groß und hat eine Auflösung von 824 x 1648 Pixeln. Es ist ideal für langes Lesen, die Arbeit mit Dokumenten und den Schutz der Augen. Der zweite, 5 Zoll große IPS-Bildschirm arbeitet mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln und kann für das Ansehen von Videos, Spielen oder in Anwendungen verwendet werden, bei denen Farbgenauigkeit wichtig ist.

Die technischen Möglichkeiten des Geräts entsprechen ebenfalls voll und ganz den modernen Anforderungen. Im Inneren arbeitet ein MediaTek Dimensity 8300 Prozessor, der eine hohe Leistung garantiert. Den Nutzern stehen wahlweise 12 oder 16 GB RAM zur Verfügung, was einen flüssigen Betrieb des Smartphones im Multitasking-Modus ermöglicht.

Zusätzliche Funktionen und Preis

Das Smartphone bietet auch Annehmlichkeiten für Kreative und Büroangestellte: Das Gerät unterstützt einen speziellen Eingabestift. Damit können handschriftliche Notizen gemacht oder Zeichnungen auf dem E Ink-Bildschirm erstellt werden. Was die Konnektivität betrifft, so sind 5G-Netzwerke und zwei SIM-Kartensteckplätze vorgesehen.

Hauptkamera: 50-Megapixel-Sensor;

Frontkamera: 5 Megapixel;

Akku: 4450 mAh;

Laden: 30 W Schnellladetechnologie.

Derzeit werden Vorbestellungen für das Bigme Hibreak Dual 2 auf der Plattform Kickstarter entgegengenommen. Der Einstiegspreis des Geräts liegt bei 560 Dollar. Obwohl solche Hybridgeräte auf dem Markt noch nicht weit verbreitet sind, könnten sie die perfekte Lösung für Fachleute sein, die lange Stunden auf Smartphone-Bildschirme schauen.