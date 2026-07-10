HyperTexting: Eine neue App, mit der man das Internet wie ein soziales Netzwerk durchstöbern kann

Moderne Internetnutzer sind es mehr gewohnt, durch Social-Media-Feeds zu scrollen, als nach Informationen zu suchen. Die neu vorgestellte App HyperTexting zielt darauf ab, das gesamte Internet in einen bequemen und unendlich scrollbaren Feed zu verwandeln, ähnlich wie Facebook oder X. Diese Plattform ermöglicht es Nutzern, traditionelle Websites im Social-Media-Format zu betrachten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

HyperTexting wurde von Caleb Hailey entwickelt, der über 20 Jahre Erfahrung in der Tech-Welt verfügt, und ist nun für iOS verfügbar. In einem Interview mit TechCrunch erinnert der Autor an die Versprechen des frühen Internets: Damals wurde erwartet, dass jeder eine eigene Domain besitzt und seine Inhalte unabhängig veröffentlicht. Mit dem Aufkommen sozialer Netzwerke begannen die Menschen jedoch, Seiten auf fertigen Plattformen zu eröffnen, anstatt persönliche Websites zu pflegen.

Die Grundidee des HyperTexting-Projekts ist es, die komfortable Benutzeroberfläche sozialer Netzwerke (Feeds, Profile, Abonnements, Likes und Kommentare) mit offenen Websites zu verbinden. Nutzer können ihre Lieblingsblogs, Nachrichtenseiten und Newsletter mit einem Klick abonnieren und deren Updates in einem einzigen Feed verfolgen.

Auf dem Weg zu einem Internet ohne Algorithmen

Caleb Hailey betont, dass er bei der Entwicklung dieser App von den Veränderungen auf der Plattform Twitter in den letzten Jahren inspiriert wurde. Ihm zufolge haben soziale Netzwerke auf der Jagd nach Wachstum die chronologische Reihenfolge aufgegeben und zeigen den Nutzern nur noch Inhalte, die von Algorithmen ausgewählt wurden. HyperTexting hingegen präsentiert Informationen in chronologischer Reihenfolge ohne versteckte Algorithmen.

Ein weiteres einzigartiges Merkmal der App ist, dass sie den Prozess der Aktualisierung einer persönlichen Website so einfach wie das Senden einer Nachricht macht. Dies ermöglicht es Nutzern, ihren eigenen digitalen Raum zu erstellen und zu verwalten, ohne komplexe Systeme erlernen zu müssen. Der Autor glaubt, dass dies eine neue und moderne Art ist, die RSS-Technologie populär zu machen.

Das Konzept des "Doomscrolling" während der Pandemie veranlasste Hailey dazu, soziale Netzwerke komplett aufzugeben. Er kehrte zu RSS-Reader-Apps wie NetNewsWire zurück und erkannte, wie nützlich diese Methode des Informationskonsums ist. HyperTexting entstand aus der Idee, diesen klassischen Ansatz in eine moderne und verständliche Hülle zu verpacken.

Derzeit ermöglicht HyperTexting seinen Nutzern, nicht nur Textartikel, sondern auch Multimedia-Materialien in einem bequemen Format zu konsumieren. Dieses Projekt wird als wichtiger Schritt in Richtung einer dezentralen, freien und nutzergesteuerten Zukunft des Internets bewertet. Auch für Nutzer in Usbekistan kann diese App nützlich sein, um internationale Publikationen und Lieblingsblogger auf einer einzigen Plattform ohne unnötige Werbung und Algorithmen zu verfolgen.