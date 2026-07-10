Der chinesische Autokonzern Geely hat eine echte technologische Revolution in der Elektrofahrzeugindustrie vollzogen. Der von den Ingenieuren des Unternehmens entwickelte Aegis Gold Brick-Akku der neuen Generation hat einen Weltrekord bei der Ladegeschwindigkeit aufgestellt. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung alle Stereotypen bezüglich der Ladezeiten von Elektroautos und der Lebensdauer von Batterien verändern wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Bei offiziellen Tests des China Automotive Technology and Research Center (CATARC) überschritt der Aegis Gold Brick-Akku als weltweit erster die 1000 kW-Ladeschwelle. Die in Echtzeit aufgezeichnete maximale Leistung erreichte 1093 kW. Laut ixbt.com liegt dieser Wert um ein Vielfaches über den derzeit schnellsten auf dem Markt erhältlichen Ladesystemen.

Sicherheit und innovatives Kühlsystem

Das Hauptmerkmal dieser auf Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) basierenden Batterie sind ihre "Short-Blade"-Elemente. Diese Konstruktion sorgt nicht nur für eine schnelle Stromaufnahme, sondern bietet auch ein hohes Maß an Sicherheit. Nach chinesischen Standards darf die Batterietemperatur während des extremen Ladevorgangs 65 °C nicht überschreiten. Den Ingenieuren von Geely gelang es, die Temperatur selbst bei einer Leistung von über 1 Megawatt bei 64 °C zu halten.

Um dieses Ergebnis zu erzielen, wurde die Wärmeaustauschfläche verdoppelt. Dies verkürzte den Weg der Wärmeableitung aus dem Akku und eliminierte das Risiko einer Überhitzung des Systems. Somit können Fahrer mit extrem hoher Geschwindigkeit laden, ohne eine Degradation der Batterie befürchten zu müssen.

Garantie für lange Lebensdauer

Ein weiterer erstaunlicher Aspekt des neuen Akkus ist seine Langlebigkeit. Laut Geely hält der Aegis Gold Brick 4500 volle Ladezyklen aus. Dieser Wert entspricht einer Strecke von etwa 1 Million Kilometern, die das Elektroauto zurücklegen kann. Wenn man bedenkt, dass ein durchschnittlicher Fahrer in Usbekistan jährlich 20-30 Tausend Kilometer zurücklegt, verliert eine solche Batterie über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs nicht ihre Eigenschaften.

Derzeit ist das erste Modell mit dieser innovativen Batterie, die Elektro-Limousine Lynk & Co 10, auf dem chinesischen Markt erhältlich. Der Preis für dieses Auto beginnt bei etwa 169.900 Yuan. In Zukunft plant Geely, diese Technologie auch bei seinen anderen Marken und Exportmodellen einzusetzen.

Experten sind der Meinung, dass das Aufkommen von Megawatt-Ladesystemen es ermöglichen wird, Elektroautos so schnell wie an herkömmlichen Tankstellen (innerhalb von 5-10 Minuten) aufzuladen. Dies könnte den Übergang zur Elektromobilität weltweit beschleunigen, auch in Usbekistan, wo die Infrastruktur derzeit rasant ausgebaut wird.