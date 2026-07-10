SK Hynix sammelt 26,5 Milliarden Dollar durch den größten ausländischen Börsengang in der US-Geschichte

Der südkoreanische Halbleiter-Gigant SK Hynix hat durch sein Debüt am US-Aktienmarkt 26,5 Milliarden Dollar eingesammelt. Dieser Wert stellt den größten Börsengang (IPO) eines ausländischen Unternehmens in der Geschichte der amerikanischen Börsen dar und übertrifft den Rekord von Alibaba aus dem Jahr 2014 (25 Milliarden Dollar). Dieser Erfolg beweist einmal mehr, wie hoch das weltweite Interesse an KI-Technologien ist. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Als das Unternehmen seine Aktien an der Nasdaq notierte, wurde festgestellt, dass die Nachfrage unter den Investoren siebenmal höher war als das Angebot. Obwohl SK Hynix seine Papiere mit einem Aufschlag von 2,7 Prozent gegenüber dem Durchschnittspreis an der Börse in Seoul anbot, stieg der Aktienkurs mit Handelsbeginn um weitere 14 Prozent. Dies zeigt, dass das Unternehmen das Phänomen des „Korea-Abschlags“ – die Unterbewertung aufgrund geopolitischer Risiken und Governance-Systeme, die für koreanische Unternehmen typisch ist – umgangen hat.

Künstliche Intelligenz und der NVIDIA-Faktor

Der Hauptgrund für den Erfolg von SK Hynix ist seine Führungsposition bei der Herstellung von High Bandwidth Memory (HBM), das für KI-Chips von entscheidender Bedeutung ist. Derzeit verlässt sich NVIDIA bei seinen GPUs auf die Produkte von SK Hynix. Mit der weltweit steigenden Nachfrage nach KI-Systemen wächst auch der Bedarf an diesen Speicherchips rasant.

Laut Informationen von ixbt.com werden die enormen Mittel in drei Hauptbereiche fließen: den Bau einer neuen Fabrik in Südkorea, die Errichtung einer Anlage für Chip-Packaging sowie den Kauf von EUV-Scannern, die die Entwicklung modernster Halbleiter ermöglichen. Es wird erwartet, dass diese Investitionen die Position des Unternehmens im technologischen Wettlauf weiter festigen.

Strategische Nachfrage der USA: Neue Fabriken

Vor dem Hintergrund des Markteintritts von SK Hynix in den USA ist auch die Regierung in Washington aktiv geworden. US-Handelsminister Howard Lutnick rief bei einem Treffen mit Vertretern der Halbleiterindustrie südkoreanische Unternehmen dazu auf, neue Fabriken auf amerikanischem Boden zu errichten. Derzeit laufen diesbezüglich Verhandlungen mit Samsung und SK Hynix.

Die US-Regierung verfolgt das Ziel, die Produktionskapazitäten ausländischer Giganten ins eigene Land zu verlagern und gleichzeitig lokale Hersteller wie Micron zu unterstützen. Zur Information: Micron hat bereits angekündigt, 250 Milliarden Dollar in den Bau neuer Fabriken in den USA zu investieren und über 90.000 Arbeitsplätze zu schaffen.

Für Technologiebegeisterte und Investoren in Usbekistan zeigt diese Nachricht, dass sich das Kräfteverhältnis auf dem globalen Halbleitermarkt verschiebt. Die Aktivität von Marken wie SK Hynix und Samsung auf dem US-Markt könnte sich in Zukunft direkt auf den Preis und die Verfügbarkeit von Gadgets und Server-Hardware auswirken.