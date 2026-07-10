Großer Zusammenstoß in Lwiw: Menschenmenge kippt Militär-Rekrutierungsfahrzeug um

·1·Welt
Großer Zusammenstoß in Lwiw: Menschenmenge kippt Militär-Rekrutierungsfahrzeug um

In der ukrainischen Stadt Lwiw kam es aufgrund von Mobilisierungsmaßnahmen zu einem massiven Zusammenstoß zwischen Einheimischen und Mitarbeitern des territorialen Rekrutierungszentrums (TSK). An dem Vorfall im Bezirk Sychiw waren etwa 200 Personen beteiligt, und die Lage geriet schnell außer Kontrolle. Zamin.uz präsentiert die Details des Vorfalls und die scharfe Reaktion der ukrainischen Führung.

Wie begann der Konflikt?

Nach der Darstellung des regionalen Rekrutierungszentrums Lwiw entwickelten sich die Ereignisse wie folgt:

  • Militärangehörige begannen mit der Dokumentenprüfung einer in Lwiw lebenden Person (geb. 1996), die wegen Verstoßes gegen die militärische Registrierungspflicht gesucht wurde; sie nahmen ihn fest und brachten ihn zum TSK-Gebäude.

  • Daraufhin bemerkten Passanten die TSK-Gruppe, begannen sich in die Arbeit des Militärs einzumischen, und einige weitere Personen blockierten den Weg des Dienstfahrzeugs des Zentrums.

  • Der verbale Streit eskalierte schnell zu einem Zusammenstoß; die aggressive Menge beschädigte unter „Schande!“-Rufen das Dienstfahrzeug des Militärs und kippte es um.

  • Lokalen Medienberichten zufolge beobachteten die eingetroffenen Polizeibeamten den Konflikt lediglich vom Rand aus und verhinderten das Umkippen des Fahrzeugs nicht. Bei den Zusammenstößen wurden zwei Soldaten verletzt.

Entschuldigungen vor der Kamera und der festgenommene Deserteur

Nach dem Vorfall verbreiteten sich im Internet Videos, in denen die Teilnehmer der Unruhen (darunter auch Jugendliche) sich vor der Kamera beim Militär entschuldigten und gezwungen wurden, „Ruhm dem TSK!“ zu rufen. Beamte der ukrainischen Streitkräfte bezeichneten dies als Ergebnis eines „erzieherischen Gesprächs“ mit den Teilnehmern.

Großer Zusammenstoß in Lwiw: Menschenmenge kippt Militär-Rekrutierungsfahrzeug um

Derzeit wurden zwei Strafverfahren wegen Behinderung der Tätigkeit der ukrainischen Streitkräfte und Gewaltanwendung eingeleitet. Einer der aktiven Teilnehmer der Unruhen, der 23-jährige Oleg Gawrilow, wurde festgenommen. Den Ermittlungen zufolge sprühte er einem Polizisten Pfefferspray ins Gesicht und schlug ihn. Vor Gericht kam heraus, dass Gawrilow eigentlich ein einfacher Soldat ist, der im Februar dieses Jahres eigenmächtig seine Einheit verlassen hat (Fahnenflucht).

Reaktion der Behörden: Was sagten Selenskyj und Budanow?

Diese Massenunruhen lösten scharfe Stellungnahmen der Staatsführung aus:

Wolodymyr Selenskyj (Präsident der Ukraine): „Das ist eine sehr schlimme Situation, eine sehr schlimme Einstellung gegenüber Menschen in Militäruniform. So etwas darf nicht passieren.“

Kyrylo Budanow (Leiter des Präsidentenbüros): „Wenn Sie heute die Kleidung eines Soldaten Ihrer eigenen Armee zerreißen und ihn schlagen, denken Sie darüber nach, wer Sie morgen vor der feindlichen Armee schützen wird, die Sie genauso schlagen und Ihre Kleidung zerreißen wird.“

Das ukrainische Verteidigungsministerium betonte, dass nur die russische Propaganda von dieser Situation profitiert habe (da die Videos in russischen Medien weit verbreitet wurden), und räumte ein, dass die Mobilisierungsmethoden „verbesserungswürdig“ seien.

Tiefe Krise im Mobilisierungssystem

Dieser Ausbruch in Lwiw ist ein Produkt der Müdigkeit und des Unmuts, die sich vor dem Hintergrund der langwierigen Militäroperationen in der Bevölkerung angestaut haben. Ukrainische Bürger beklagen sich schon lange über die Methoden des TSK, Männer auf der Straße illegal festzunehmen und gewaltsam in Kleinbusse zu zerren.

Daten des ukrainischen Ombudsmanns zeigen, dass die Situation systemische Züge angenommen hat:

  • Allein im Jahr 2025 gingen bezüglich der Handlungen der Mitarbeiter der territorialen Rekrutierungszentren mehr als 6.000 offizielle Beschwerden ein.

  • Dmytro Lubinez, der Beauftragte für Menschenrechte der Werchowna Rada, erklärte nach dem Vorfall offen, dass das Land dringend eine transparente und faire Mobilisierungsreform benötige, die sowohl staatliche Interessen als auch Menschenrechte gleichermaßen schützen könne.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

In Baku ließ ein Busfahrer Fahrgäste im Bus zurück, um zu rauchenIn Baku ließ ein Busfahrer Fahrgäste im Bus zurück, um zu rauchenHeute, 21:11Überreste eines sich umarmenden Paares in 3.000 Jahre altem Grab in der Ukraine entdecktÜberreste eines sich umarmenden Paares in 3.000 Jahre altem Grab in der Ukraine entdecktHeute, 19:42Kleinflugzeug landet notgedrungen im Meer vor HaitiKleinflugzeug landet notgedrungen im Meer vor HaitiHeute, 19:36Gericht verurteilt Arzt, der 15 Patienten tötete, zu lebenslanger HaftGericht verurteilt Arzt, der 15 Patienten tötete, zu lebenslanger HaftHeute, 18:39Usbekischer Fahrer nach tödlichem Verkehrsunfall in den USA angeklagtUsbekischer Fahrer nach tödlichem Verkehrsunfall in den USA angeklagtHeute, 17:03China erzielt historischen Meilenstein: Erfolgreiche Landung einer RaketeChina erzielt historischen Meilenstein: Erfolgreiche Landung einer RaketeHeute, 16:45
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter