In der ukrainischen Stadt Lwiw kam es aufgrund von Mobilisierungsmaßnahmen zu einem massiven Zusammenstoß zwischen Einheimischen und Mitarbeitern des territorialen Rekrutierungszentrums (TSK). An dem Vorfall im Bezirk Sychiw waren etwa 200 Personen beteiligt, und die Lage geriet schnell außer Kontrolle. Zamin.uz präsentiert die Details des Vorfalls und die scharfe Reaktion der ukrainischen Führung.

Wie begann der Konflikt?

Nach der Darstellung des regionalen Rekrutierungszentrums Lwiw entwickelten sich die Ereignisse wie folgt:

Militärangehörige begannen mit der Dokumentenprüfung einer in Lwiw lebenden Person (geb. 1996), die wegen Verstoßes gegen die militärische Registrierungspflicht gesucht wurde; sie nahmen ihn fest und brachten ihn zum TSK-Gebäude.

Daraufhin bemerkten Passanten die TSK-Gruppe, begannen sich in die Arbeit des Militärs einzumischen, und einige weitere Personen blockierten den Weg des Dienstfahrzeugs des Zentrums.

Der verbale Streit eskalierte schnell zu einem Zusammenstoß; die aggressive Menge beschädigte unter „Schande!“-Rufen das Dienstfahrzeug des Militärs und kippte es um.

Lokalen Medienberichten zufolge beobachteten die eingetroffenen Polizeibeamten den Konflikt lediglich vom Rand aus und verhinderten das Umkippen des Fahrzeugs nicht. Bei den Zusammenstößen wurden zwei Soldaten verletzt.

Entschuldigungen vor der Kamera und der festgenommene Deserteur

Nach dem Vorfall verbreiteten sich im Internet Videos, in denen die Teilnehmer der Unruhen (darunter auch Jugendliche) sich vor der Kamera beim Militär entschuldigten und gezwungen wurden, „Ruhm dem TSK!“ zu rufen. Beamte der ukrainischen Streitkräfte bezeichneten dies als Ergebnis eines „erzieherischen Gesprächs“ mit den Teilnehmern.

Derzeit wurden zwei Strafverfahren wegen Behinderung der Tätigkeit der ukrainischen Streitkräfte und Gewaltanwendung eingeleitet. Einer der aktiven Teilnehmer der Unruhen, der 23-jährige Oleg Gawrilow, wurde festgenommen. Den Ermittlungen zufolge sprühte er einem Polizisten Pfefferspray ins Gesicht und schlug ihn. Vor Gericht kam heraus, dass Gawrilow eigentlich ein einfacher Soldat ist, der im Februar dieses Jahres eigenmächtig seine Einheit verlassen hat (Fahnenflucht).

Reaktion der Behörden: Was sagten Selenskyj und Budanow?

Diese Massenunruhen lösten scharfe Stellungnahmen der Staatsführung aus:

Wolodymyr Selenskyj (Präsident der Ukraine): „Das ist eine sehr schlimme Situation, eine sehr schlimme Einstellung gegenüber Menschen in Militäruniform. So etwas darf nicht passieren.“

Kyrylo Budanow (Leiter des Präsidentenbüros): „Wenn Sie heute die Kleidung eines Soldaten Ihrer eigenen Armee zerreißen und ihn schlagen, denken Sie darüber nach, wer Sie morgen vor der feindlichen Armee schützen wird, die Sie genauso schlagen und Ihre Kleidung zerreißen wird.“

Das ukrainische Verteidigungsministerium betonte, dass nur die russische Propaganda von dieser Situation profitiert habe (da die Videos in russischen Medien weit verbreitet wurden), und räumte ein, dass die Mobilisierungsmethoden „verbesserungswürdig“ seien.

Tiefe Krise im Mobilisierungssystem

Dieser Ausbruch in Lwiw ist ein Produkt der Müdigkeit und des Unmuts, die sich vor dem Hintergrund der langwierigen Militäroperationen in der Bevölkerung angestaut haben. Ukrainische Bürger beklagen sich schon lange über die Methoden des TSK, Männer auf der Straße illegal festzunehmen und gewaltsam in Kleinbusse zu zerren.

Daten des ukrainischen Ombudsmanns zeigen, dass die Situation systemische Züge angenommen hat: