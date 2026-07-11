MiniMax-Gründer verzichtet bis zur Entwicklung von AGI auf Gehalt

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MiniMax-Gründer verzichtet bis zur Entwicklung von AGI auf Gehalt

Yan Junjie, Chef von MiniMax, einem der vielversprechendsten KI-Startups Chinas, hat eine unerwartete Entscheidung getroffen. Da der Wert der Unternehmensaktien um 80 Prozent gefallen ist, hat er beschlossen, auf sein Gehalt zu verzichten, bis die künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) erreicht ist. Dies berichtet die South China Morning Post. Dies berichtet berichtet von.

In einem internen Schreiben an die Mitarbeiter erklärte Yan Junjie: „Ab heute werde ich bis zum Tag der Entwicklung von AGI kein Gehalt mehr von der Firma beziehen.“ Zur Information: AGI ist ein System, das in der Lage ist, intellektuelle Aufgaben auf menschlichem Niveau zu erfüllen. Derzeit arbeiten führende Unternehmen weltweit, darunter OpenAI und Google, genau an dieser Technologie.

Darüber hinaus versprach der MiniMax-Chef, einen Teil seiner eigenen Aktien an die Mitarbeiter zu übertragen. Dem Plan zufolge sollen in den nächsten vier Jahren 4 Prozent der Unternehmensanteile zur Mitarbeitermotivation verwendet werden, während 1 Prozent in einen Fonds zur Unterstützung von Open-Source-Projekten fließt.

Finanzkrise und Investitionsfragen

MiniMax durchlebt derzeit eine finanziell schwierige Phase. Obwohl das Unternehmen plante, bis zu 2 Milliarden Dollar an Investitionen zu gewinnen, haben seine Aktien seit März fast 80 Prozent ihres Wertes verloren. Die neu ausgegebenen Aktien werden 10 Prozent unter dem Marktwert angeboten, was zu einer Verwässerung der Anteile bestehender Aktionäre führt.

Das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens, das M3-Modell, wurde im Juni vorgestellt, fand jedoch bei Entwicklern nicht die erhoffte Resonanz. Infolgedessen war MiniMax gezwungen, die Nutzungspreise für sein Modell zu halbieren. Dieser Schritt wurde als Zeichen dafür gewertet, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens unter erheblichem Marktdruck steht.

Der chinesische Markt für generative KI hat sich derzeit in ein Feld für harten Preiswettbewerb verwandelt. Die Konkurrenten von MiniMax – Unternehmen wie Zhipu AI, DeepSeek und Moonshot AI – festigen ihre Positionen. So hat Zhipu beispielsweise kürzlich 4 Milliarden Dollar an Investitionen eingesammelt und damit seine Marktführerschaft unterstrichen.

Experten sind der Meinung, dass die Hauptaufgabe für MiniMax darin besteht, die eingeworbenen Mittel in die Entwicklung neuer, wettbewerbsfähiger Modelle zu lenken. Der Gehaltsverzicht von Yan Junjie könnte ein symbolischer Schritt sein, um das Team auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören und das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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