Neuer Konflikt zwischen Elon Musk und Sam Altman: Wurden Apple-Technologien gestohlen

Der Wettbewerb zwischen den globalen Tech-Giganten hat eine neue Stufe erreicht. Der langjährige Konflikt zwischen Elon Musk und OpenAI-Chef Sam Altman ist nach einer Klage von Apple neu entflammt. Diesmal geht es nicht nur um KI, sondern auch um Industriespionage und Rechenzentren im Weltraum. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Situation verschärfte sich, als Apple Klage gegen OpenAI einreichte. Laut der Klageschrift hat OpenAI illegal Geschäftsgeheimnisse, Schaltpläne elektronischer Komponenten und die Architektur zukünftiger Geräte von Apple genutzt. Der brisanteste Vorwurf lautet, dass über 400 ehemalige Apple-Mitarbeiter zu OpenAI gewechselt sind und der ehemalige Design-Vizepräsident Tan Tan Kandidaten bei Vorstellungsgesprächen aufgefordert haben soll, Apple-Bauteile mitzubringen.

Musks scharfe Vorwürfe und das Ausmaß an "Betrug"

In einer Reaktion auf diese Berichte betonte Elon Musk auf seiner X-Seite (ehemals Twitter), dass Sam Altman "Betrug auf ein völlig neues Niveau gehoben" habe. Musk ist der Ansicht, dass OpenAI nicht nur die ursprünglichen gemeinnützigen Ideale aufgegeben hat, sondern sich auch durch die Aneignung geistigen Eigentums anderer Unternehmen bereichert.

Auch Sam Altman blieb nicht untätig und verspottete Musks Plan, im Rahmen des SpaceX-Projekts orbitale Rechenzentren zu errichten. Er warf Musk vor, Investoren die Idee von "kurzlebigen Weltraum-Rechenzentren" zu verkaufen, deren Umsetzung schwierig sei. Als Antwort darauf erklärte Musk, dass SpaceX bereits im nächsten Jahr mit dem Start dieser Geräte beginnen werde, und stichelte in Richtung Altman: "Vielleicht kannst du ja vorbeikommen und es dir ansehen, falls deine Aufsichtsbehörden es erlauben."

Starmind-Projekt und Rechenleistung im Weltraum

Jedes Gerät bietet bis zu 150 kW Rechenleistung;

Ausgestattet mit einem speziellen zentralen Modul für KI-Aufgaben;

Verfügt über ein Flüssigkeitskühlsystem und Schutz gegen Mikrometeoriten;

Wird durch massive Solarpaneele mit Energie versorgt.

Laut Informationen von ixbt.com hat SpaceX bereits den AI1-Satelliten vorgestellt, der die Grundlage des Starmind-Projekts bildet. Die technischen Fähigkeiten dieser Geräte sind beeindruckend:

Die Produktion dieser Satelliten ist in der Gigasat-Anlage in Texas geplant. Dieses Projekt gilt als ein riesiger Schritt in Richtung der Schaffung einer unabhängigen KI-Infrastruktur im Weltraum.

Zur Erinnerung: Der Konflikt zwischen Musk und Altman begann im Jahr 2018. Damals wollte Musk, einer der Gründer von OpenAI, die Kontrolle über das Unternehmen übernehmen, verließ das Projekt jedoch nach einer Ablehnung. Später verärgerte der Wechsel von OpenAI zu einem kommerziellen Modell Musk, woraufhin er mehrfach Klage einreichte. Die aktuelle Situation zeigt, dass der kompromisslose Kampf zwischen den beiden Milliardären noch lange anhalten wird.