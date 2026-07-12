Diesel-Ersatztechnologie: 600 PS starker Wasserstoffmotor in China entwickelt

Das chinesische Unternehmen Weichai Power hat den weltweit ersten Wasserstoff-Verbrennungsmotor vom Typ WP15, der den China VI-Umweltstandard erfüllt und für Schwerlastfahrzeuge konzipiert ist, offiziell zertifiziert. Diese Entwicklung gilt als umweltfreundliche und effiziente Alternative zu herkömmlichen Dieselaggregaten. Die neue Technologie zielt darauf ab, nicht nur schädliche Emissionen zu reduzieren, sondern auch die Nutzung von Wasserstoffenergie in der Transportbranche auf ein neues Niveau zu heben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet darüber.

Das WP15-Aggregat ist ein massives 14,6-Liter-Kraftpaket, das 600 PS und ein maximales Drehmoment von 2800 N·m liefert. Bei Tests durch das China Automotive Technology and Research Center (CATARC) erreichte der Motor einen thermischen Wirkungsgrad von 46,8 Prozent. Dieser Wert liegt sehr nah an modernen Hochleistungs-Dieselmotoren und zählt zu den besten Ergebnissen bei Wasserstoff-Verbrennungsmotoren.

Direkteinspritzsystem und technische Vorteile

Das Hauptmerkmal des neuen Motors ist das System zur direkten Wasserstoffeinspritzung in die Zylinder. Da der Kraftstoff nicht über den Ansaugtrakt, sondern direkt in den Zylinder gelangt, lässt sich der Verbrennungsprozess präzise steuern. Dies eliminiert das Risiko von Frühzündungen und Rückzündungen, die zu den größten Problemen bei Wasserstoffmotoren gehören. Zudem ermöglicht diese Technologie die Nutzung magerer Kraftstoffgemische und reduziert Energieverluste.

Die Ingenieure von Weichai legten bei der Entwicklung des WP15-Modells Wert auf maximale Kompatibilität mit bestehenden Dieseltechnologien. Berichten zufolge sind über 90 Prozent der Bauteile des neuen Motors identisch mit den herkömmlichen Dieselaggregaten des Unternehmens. Dies ermöglicht bei der Umstellung von Schwerlasttechnik auf Wasserstoff minimale konstruktive Änderungen und erhebliche Einsparungen bei den Produktionskosten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass der WP15 keine extrem hohen Anforderungen an die Kraftstoffqualität stellt. Im Gegensatz zu Wasserstoff-Brennstoffzellen (fuel cells) kann dieser Motor auch mit Wasserstoff unterschiedlicher Reinheitsgrade stabil betrieben werden. Dies vereinfacht den Aufbau der Wasserstoff-Speicher- und Betankungsinfrastruktur erheblich, da keine zusätzlichen Kosten für eine ideale Kraftstoffreinigung anfallen.

Anwendungsbereiche und Perspektiven

Weichai Power plant den Einsatz dieses Motors vor allem in der Industrie und im Schwerlastverkehr. Experten sind der Meinung, dass der WP15 in folgenden Bereichen effizient eingesetzt werden kann:

Schwere Lkw für den Fernverkehr;

Muldenkipper im Bergbau;

Hafentechnik und metallurgische Transportfahrzeuge;

Große Wasserstoff-Generatoreinheiten.

Es ist anzumerken, dass ein Wasserstoff-Verbrennungsmotor nicht mit Wasserstoff-Brennstoffzellen verwechselt werden sollte. Beim WP15-Modell verbrennt der Wasserstoff wie herkömmlicher Kraftstoff in den Zylindern und erzeugt direkt mechanische Energie. In Brennstoffzellen hingegen erzeugt Wasserstoff durch eine elektrochemische Reaktion elektrische Energie für einen Elektromotor. Derzeit bereitet das Unternehmen die Serienproduktion dieses Motors vor.