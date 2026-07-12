Xiaomi bringt den intelligenten und sicheren Gasherd Mijia Timed Gas Stove 3 für die Küche auf den Markt

Der chinesische Technologieriese Xiaomi erweitert kontinuierlich sein Ökosystem für Haushaltsgeräte. Diesmal hat das Unternehmen den neuen Gasherd Mijia Timed Gas Stove 3 White 5200W vorgestellt, der den Kochprozess in der Küche erheblich vereinfacht und die Sicherheit auf ein neues Niveau hebt. Das Gerät zeichnet sich nicht nur durch sein modernes Design, sondern auch durch hohe Wärmeleistung und intelligente Funktionen aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der größte Vorteil des neuen Modells ist die Timer-Funktion, die für jeden Brenner individuell eingestellt werden kann. Benutzer können die Kochzeit von 1 bis 180 Minuten festlegen. Sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist, stoppt das System automatisch die Gaszufuhr und löscht die Flamme. Diese Funktion erleichtert die Arbeit in der Küche und sorgt für Sicherheit, insbesondere bei Gerichten, die lange Kochzeiten erfordern.

Hohe Leistung und Energieeffizienz

Das Modell Mijia Timed Gas Stove 3 verfügt über eine Leistung von 5200 W, was ein sehr schnelles Erhitzen von Lebensmitteln ermöglicht. Die Ingenieure von Xiaomi geben an, dass der thermische Wirkungsgrad des Geräts 70 Prozent erreicht. Dies entspricht vollständig dem chinesischen Standard für Energieeffizienz der ersten Klasse und trägt dazu bei, den Gasverbrauch erheblich zu senken.

Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung verwendet das Gerät ein Zweikreis-Flammensystem. Während der innere Ring für schnelles Erhitzen zuständig ist, verteilt der äußere Ring die Flamme gleichmäßig über den gesamten Boden des Kochgeschirrs. Ein System aus 168 speziellen Löchern in den beiden Ringen sorgt für einen stabilen Verbrennungsprozess.

Design und einfache Installation

Äußerlich ist der Herd mit einer weißen, texturierten Glasplatte bedeckt. Diese Oberfläche sieht nicht nur ästhetisch ansprechend aus, sondern ist auch schmutzabweisend und sehr leicht zu reinigen. Laut ixbt.com verfügt die Basis des Geräts über ein verstellbares Design, wodurch es an Küchenarbeitsplatten verschiedener Größen angepasst werden kann.

Das neue Produkt ist derzeit auf großen chinesischen Handelsplattformen, einschließlich JD.com, erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis des Geräts liegt bei etwa 205 US-Dollar, aber während der ersten Verkaufsphase können Kunden es für etwa 175 US-Dollar erwerben. Angesichts der Beliebtheit von Xiaomi-Produkten wird erwartet, dass dieser intelligente Gasherd in den kommenden Monaten auch in den Geschäften erhältlich sein wird.