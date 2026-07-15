Emiliano Martinez im Konflikt mit Aston Villa: Torhüter will zu Juventus wechseln

Emiliano Martinez, der Stammtorhüter der argentinischen Nationalmannschaft und von Aston Villa, hat sich zu einem radikalen Karriereschritt entschlossen. Unzufrieden mit der Situation beim englischen Klub, hat der Weltmeister begonnen, auf einen Wechsel zum italienischen Verein Juventus Turin während des Sommertransferfensters zu drängen. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der sich das Verhältnis zwischen der Führung des Klubs aus Birmingham und dem Spieler abgekühlt hat. Dies berichtet Goal.com .

Wie die Zeitung La Gazzetta dello Sport berichtet, hat die Beziehung zwischen dem als "Dibu" bekannten Torhüter und Aston Villa einen kritischen Punkt erreicht. Obwohl der Verein öffentlich erklärt hat, seinen Star nicht verkaufen zu wollen, stößt diese Haltung bei Martinez auf wenig Gegenliebe. Über seine Berater hat der Spieler deutlich gemacht, dass er nicht die Absicht hat, im Villa Park zu bleiben, und bereit ist, Druck auszuüben, um sich dem Turiner Spitzenklub anzuschließen.

Das Interesse aus Turin und die Ablösesumme

Juventus beobachtet die Entwicklungen um den argentinischen Torhüter genau. Die "Bianconeri" sind schon lange an der Erfahrung und der Siegermentalität von Martinez interessiert. Sie halten den 31-jährigen Torhüter für den idealen Kandidaten für das Allianz Stadium. Gleichzeitig zieht der Turiner Klub auch Guglielmo Vicario als Backup-Option in Betracht.

Interessanterweise hat Aston Villa eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro für seinen Stammtorhüter festgelegt. Obwohl der Verein ihn als unverzichtbaren Teil der Mannschaft bezeichnet, deutet ein solch vergleichsweise niedriger Preis darauf hin, dass die Führung bei einem angemessenen Angebot gesprächsbereit ist. Dies könnte für Juventus eine ideale Gelegenheit sein.

Kontroverse Vergangenheit und neue Herausforderung

Dies ist nicht das erste Mal, dass es Spannungen zwischen Martinez und Aston Villa gibt. Bereits am Ende der Saison 2024/2025 versuchte der Torhüter, den Verein zu verlassen, und hatte sich sogar schon von den Fans verabschiedet. Damals musste er nach einem geplatzten Wechsel zu Manchester United bleiben, doch sein Verhältnis zu Trainer Unai Emery hatte sich etwas abgekühlt.

In der vergangenen Saison absolvierte Emiliano Martinez 44 Pflichtspiele und trug maßgeblich dazu bei, dass sein Team den vierten Platz in der englischen Premier League erreichte und sich für die Champions League qualifizierte. Dennoch zieht er es vor, seine Karriere in der italienischen Serie A fortzusetzen. Die Fußballwelt beobachtet nun gespannt, wie die Verhandlungen zwischen den Parteien ausgehen werden.