Ein Wendepunkt im KI-Rennen: Open-Source-Modelle übernehmen die Führung

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Ein Wendepunkt im KI-Rennen: Open-Source-Modelle übernehmen die Führung

In den letzten Monaten lag der Fokus in der Welt der KI auf den neuen Flaggschiff-Modellen von Giganten wie OpenAI und Anthropic. Doch unter Branchenexperten und Entwicklern zeichnet sich ein unerwarteter Trend ab: Anstelle von geschlossenen und teuren Modellen erobern Open-Source- und flexible Technologien den Markt. Dies signalisiert eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses im KI-Rennen, wie Techcrunch.com berichtet.

Daten der Plattform Hugging Face zeigen, dass im Frühjahr dieses Jahres 41 % der heruntergeladenen Modelle auf chinesische Open-Source-Modelle entfielen, was die US-Modelle übertraf. Auf der Plattform OpenRouter sind alle sechs der beliebtesten Modelle offene Lösungen chinesischer Unternehmen wie Tencent, Xiaomi, DeepSeek, MiniMax und Z.ai. Sogar das bekannte Modell Claude Opus 4.7 ist auf dieser Liste auf den siebten Platz zurückgefallen.

Warum entscheiden sich Unternehmen für offene Modelle?

Statistiken der Plattform Vercel zeigen, dass Open-Source-Modelle derzeit den Großteil der Infrastruktur-Workloads übernehmen, während geschlossene Modelle nur für hochpreisige Premium-Aufgaben reserviert bleiben. Im Juni wurde fast ein Drittel aller KI-Anfragen über offene Modelle abgewickelt. Dieser Trend zeigt, dass Unternehmen bestrebt sind, ihre Kosten zu optimieren.

Clem Delangue, CEO von Hugging Face, ist der Ansicht, dass die leistungsstärksten "Frontier"-Modelle in den kommenden Jahren nur noch für Experimente und hochkomplexe Aufgaben mit hohem Wert eingesetzt werden. Tägliche Produktionsprozesse und grundlegende Arbeitslasten werden auf eigene proprietäre Modelle oder Open-Source-Lösungen der Unternehmen verlagert. Dies erschüttert das Konzept des "einzigen, intelligentesten Modells", das von großen Laboren geschaffen wurde.

Unternehmen möchten ihre Kernkompetenzen nicht einer anderen Organisation in Form von "Black Box API"-Systemen anvertrauen, deren interne Mechanismen unbekannt und unkontrollierbar sind. Der Besitz eines eigenen Modells gewährleistet nicht nur Sicherheit und Kontrolle, sondern senkt auch die enormen Kosten, die mit der Skalierung von KI verbunden sind.

Chinas technologischer Vorstoß

Chinas KI-Labore veröffentlichen alle paar Monate neue, leistungsstarke und quelloffene Modelle. Zum Beispiel hat das in Peking ansässige Unternehmen Z.ai kürzlich das Modell GLM-5.2 herausgebracht. Dieses Modell kann beim Programmieren und beim Identifizieren von Sicherheitslücken sogar mit den neuesten Entwicklungen von Anthropic konkurrieren. Vor allem ist die Konfiguration und Ausführung solcher Modelle wesentlich kostengünstiger als bei geschlossenen US-Systemen.

Derzeit nutzen die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen die Plattform Hugging Face, um ihre eigenen proprietären und Open-Source-Modelle bereitzustellen. Dass auf der Plattform alle sieben Sekunden ein neues Repository erstellt wird, zeigt die hohe Aktivität in diesem Bereich. Heute gibt es auf der Plattform fast 3 Millionen öffentliche Modelle und über 1 Million Datensätze.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft der KI wahrscheinlich nicht in den Händen einiger weniger Tech-Giganten liegt, sondern in einem offenen Ökosystem, das von Programmierern weltweit gemeinsam entwickelt wird. Dies eröffnet auch Entwicklungsländern wie Usbekistan große Chancen, eigene KI-Lösungen zu schaffen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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