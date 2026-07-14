Reflection AI und Nebius unterzeichnen Großauftrag über 1 Milliarde Dollar

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Reflection AI und Nebius unterzeichnen Großauftrag über 1 Milliarde Dollar

Das US-amerikanische KI-Startup Reflection AI hat einen Vertrag über Rechenleistung im Wert von 1 Milliarde Dollar mit dem europäischen Infrastrukturunternehmen Nebius unterzeichnet. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung von Open-Source-KI-Modellen und markiert eine neue Phase im technologischen Wettlauf der Branche, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Im Rahmen der Vereinbarung wird Nebius, die ehemalige internationale Sparte des russischen Unternehmens Yandex, Reflection AI mit den neuesten und leistungsstärksten Chips von NVIDIA ausstatten. Diese Partnerschaft verschafft dem Startup Zugang zu den enormen Ressourcen, die für das Training und die Implementierung seiner komplexen Modelle erforderlich sind. Bemerkenswert ist, dass Reflection AI kürzlich einen ähnlichen Vertrag über Rechenressourcen mit SpaceX abgeschlossen hat.

Open-Source-Modelle und Marktdynamik

Auf dem Weltmarkt tobt derzeit ein heftiger Streit zwischen geschlossenen und offenen KI-Modellen. Angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und zunehmender staatlicher Eingriffe in technologische Prozesse steigt das Interesse an Entwicklern offener Modelle wie Reflection AI. So hat beispielsweise der Druck der US-Regierung auf Giganten wie Anthropic und OpenAI, ihre leistungsstärksten Modelle einzuschränken, bei Branchenvertretern für Besorgnis gesorgt.

In dieser Situation vertrauen Nutzer und Unternehmen zunehmend auf offene und unabhängige Modelle statt auf geschlossene Systeme, deren Zugang jederzeit eingeschränkt werden könnte. Auch das Aufkommen leistungsstarker offener Modelle aus China verschärft den Wettbewerb in diesem Bereich weiter.

Erfolgreiche Finanzierung und Perspektiven

Reflection AI wurde 2024 von zwei ehemaligen Forschern von Google DeepMind gegründet. In kurzer Zeit gelang es dem Unternehmen, seinen Marktwert auf 8 Milliarden Dollar zu steigern. Laut ixbt.com hat das Startup bisher 2,6 Milliarden Dollar von renommierten Investoren wie NVIDIA, Sequoia Capital und Lightspeed Venture Partners eingesammelt.

Nebius steht seinerseits im Zentrum großer Infrastrukturprojekte. Nachdem das Unternehmen eine Investition von 2 Milliarden Dollar von NVIDIA erhalten hatte, unterzeichnete es mehrjährige Verträge im Wert von 27 Milliarden Dollar mit Meta und 19,4 Milliarden Dollar mit Microsoft. Solche Vereinbarungen sind auch für Schwellenländer von indirekter Bedeutung, da die Zunahme der globalen Rechenleistung zur Verbilligung und Popularisierung von KI-Technologien beiträgt.

Dieser 1-Milliarde-Dollar-Deal schafft eine strategische Grundlage für Reflection AI, um seine Open-Source-Modelle weltweit an die Spitze zu bringen. Solche Kooperationen zwischen Tech-Giganten dürften die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in den kommenden Jahren maßgeblich prägen.

Reflection AINebiusNVIDIAKünstliche IntelligenzTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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