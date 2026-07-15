Anzahl der Cyberangriffe auf die Plattform Rutube fast verdreifacht

Die Plattform Rutube, eines der größten Videohosting-Portale Russlands, war im ersten Halbjahr 2026 einem beispiellosen Druck durch Cyberangriffe ausgesetzt. Berichten zufolge konnte der Dienst in diesem Zeitraum mehr als 230 DDoS-Angriffe abwehren. Dies entspricht einem Anstieg von 191 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben von GPM Sifrovie Innovatsii nahm die Intensität der Cyberangriffe insbesondere im zweiten Quartal drastisch zu. Allein in den Monaten April bis Juni wurden 125 große DDoS-Angriffe abgewehrt. Die Zahlen zeigen, dass die Anzahl der Angriffe in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bereits die Gesamtzahl des Jahres 2025 übertroffen hat.

Bedrohungen der Netzwerkinfrastruktur und Phishing-Gefahren

Nicht nur DDoS-Angriffe, sondern auch andere Arten von Cyberkriminalität haben deutlich zugenommen. Zwischen Januar und Juni wurden insgesamt 434 Millionen Netzwerkangriffe auf die Infrastruktur von Rutube verzeichnet. Diese Zahlen verdeutlichen, unter welch enormer Last das digitale Sicherheitssystem der Plattform arbeitet.

Darüber hinaus konnten Sicherheitsexperten mehr als 1,7 Millionen Phishing-Angriffe verhindern. Besonders besorgniserregend ist, dass über 20.000 dieser Angriffe Schadsoftware (Viren) enthielten, die darauf abzielten, Benutzergeräte zu beschädigen und persönliche Daten zu stehlen.

Künstliche Intelligenz macht Cyberangriffe komplexer

Alexey Zhukov, Direktor für Informationssicherheit bei den digitalen Vermögenswerten der Gazprom-Media Holding, betonte, dass der Mediensektor derzeit von ernsthaften Cyberbedrohungen umgeben ist. Angreifer nutzen moderne Technologien, insbesondere die Möglichkeiten der KI, um ihre Ziele zu erreichen.

Angriffe, die mithilfe von KI durchgeführt werden, sind schneller und komplexer als herkömmliche Methoden, was von Experten hohe Fähigkeiten bei der Erkennung und Abwehr erfordert. Aus diesem Grund aktualisiert das Unternehmen regelmäßig seine Schutzmaßnahmen, um den stabilen Betrieb der Plattform und den unterbrechungsfreien Zugriff der Nutzer auf Inhalte zu gewährleisten.

Diese Informationen sind auch für Nutzer in Usbekistan relevant, da das Risiko von Cyberangriffen und Phishing auf globale Plattformen auch in unserer Region zunimmt. Experten empfehlen, bei der Nutzung internationaler Plattformen stets auf die Sicherheit persönlicher Daten zu achten.