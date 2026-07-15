Roskosmos und NASA verlängern Betrieb der Internationalen Raumstation bis 2030

·0·Technologie
Roskosmos und NASA verlängern Betrieb der Internationalen Raumstation bis 2030

Die russische Staatskorporation Roskosmos und die US-Luft- und Raumfahrtbehörde NASA haben eine formelle Vereinbarung getroffen, den Betrieb der Internationalen Raumstation (ISS) bis Ende 2030 fortzusetzen. Diese Entscheidung ist für die globale wissenschaftliche Gemeinschaft von großer Bedeutung und garantiert, dass das größte Labor der Menschheit im Weltraum noch einige Jahre in Betrieb bleiben wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Vereinbarung wurde vom stellvertretenden Generaldirektor von Roskosmos, Dmitri Bakanow, während einer Pressekonferenz nach dem erfolgreichen Andocken des bemannten Raumschiffs Sojus MS-29 an die ISS bekannt gegeben. Zuvor hatten die Parteien die Lebensdauer der Station auf mindestens 2028 festgelegt, doch infolge neuer Verhandlungen wurde dieser Zeitraum um weitere zwei Jahre verlängert.

Neue Orbitalstationen und Perspektiven der Zusammenarbeit

Es ist kein Geheimnis, dass sich die ISS derzeit in der letzten Phase ihrer Ressourcen befindet. Aus diesem Grund entwickeln sowohl Russland als auch die USA aktiv Pläne für den Bau ihrer eigenen unabhängigen Orbitalstationen in der Zukunft. Dennoch wurde die Aufrechterhaltung des aktuellen Projekts als notwendig erachtet, um die wissenschaftlichen Experimente kontinuierlich fortzusetzen.

Während der Verhandlungen erörterten die Parteien nicht nur die Zukunft der ISS, sondern auch Fragen der Zusammenarbeit nach deren Außerbetriebnahme. Insbesondere vereinbarten Roskosmos und NASA, den Informationsaustausch über technische Aspekte der neu geplanten nationalen Stationen fortzusetzen.

Laut Dmitri Bakanow dient eine solche technische Koordinierung dazu, sich in Zukunft bei möglichen Notfällen im Weltraum gegenseitig zu unterstützen und gemeinsame Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten. Dies zeigt, dass neben dem Wettbewerb auch die gegenseitige Unterstützung eine wichtige Rolle bei der Weltraumforschung spielt.

Die Internationale Raumstation ist seit 1998 im Orbit aktiv und ist eine einzigartige Anlage, die die technologischen Errungenschaften vieler Nationen repräsentiert. Laut Ixbt.com zeigt diese Vereinbarung, dass die wissenschaftliche Zusammenarbeit trotz politischer Komplexitäten im Weltraumsektor weiterhin Priorität hat.

NASARoskosmosISSWeltraumTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

OpenAI entwickelt sein erstes Gerät: ChatGPT erhält nun eine physische FormOpenAI entwickelt sein erstes Gerät: ChatGPT erhält nun eine physische FormHeute, 03:29Konflikt zwischen OpenAI und Apple: KI-Gigant weist Vorwürfe zurückKonflikt zwischen OpenAI und Apple: KI-Gigant weist Vorwürfe zurückHeute, 03:28Anzahl der Cyberangriffe auf die Plattform Rutube fast verdreifachtAnzahl der Cyberangriffe auf die Plattform Rutube fast verdreifachtHeute, 03:26OpenAIs neues GPT-5.6 Sol Modell löscht BenutzerdateienOpenAIs neues GPT-5.6 Sol Modell löscht BenutzerdateienHeute, 02:59Eine neue Ära für das SpaceX Starship Projekt: Weg frei für vollständige OrbitalflügeEine neue Ära für das SpaceX Starship Projekt: Weg frei für vollständige OrbitalflügeHeute, 02:54Werbung aus der Windows 11 Suche entfernt: Microsoft veröffentlicht neues UpdateWerbung aus der Windows 11 Suche entfernt: Microsoft veröffentlicht neues UpdateHeute, 02:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch