Die russische Staatskorporation Roskosmos und die US-Luft- und Raumfahrtbehörde NASA haben eine formelle Vereinbarung getroffen, den Betrieb der Internationalen Raumstation (ISS) bis Ende 2030 fortzusetzen. Diese Entscheidung ist für die globale wissenschaftliche Gemeinschaft von großer Bedeutung und garantiert, dass das größte Labor der Menschheit im Weltraum noch einige Jahre in Betrieb bleiben wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Vereinbarung wurde vom stellvertretenden Generaldirektor von Roskosmos, Dmitri Bakanow, während einer Pressekonferenz nach dem erfolgreichen Andocken des bemannten Raumschiffs Sojus MS-29 an die ISS bekannt gegeben. Zuvor hatten die Parteien die Lebensdauer der Station auf mindestens 2028 festgelegt, doch infolge neuer Verhandlungen wurde dieser Zeitraum um weitere zwei Jahre verlängert.

Neue Orbitalstationen und Perspektiven der Zusammenarbeit

Es ist kein Geheimnis, dass sich die ISS derzeit in der letzten Phase ihrer Ressourcen befindet. Aus diesem Grund entwickeln sowohl Russland als auch die USA aktiv Pläne für den Bau ihrer eigenen unabhängigen Orbitalstationen in der Zukunft. Dennoch wurde die Aufrechterhaltung des aktuellen Projekts als notwendig erachtet, um die wissenschaftlichen Experimente kontinuierlich fortzusetzen.

Während der Verhandlungen erörterten die Parteien nicht nur die Zukunft der ISS, sondern auch Fragen der Zusammenarbeit nach deren Außerbetriebnahme. Insbesondere vereinbarten Roskosmos und NASA, den Informationsaustausch über technische Aspekte der neu geplanten nationalen Stationen fortzusetzen.

Laut Dmitri Bakanow dient eine solche technische Koordinierung dazu, sich in Zukunft bei möglichen Notfällen im Weltraum gegenseitig zu unterstützen und gemeinsame Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten. Dies zeigt, dass neben dem Wettbewerb auch die gegenseitige Unterstützung eine wichtige Rolle bei der Weltraumforschung spielt.

Die Internationale Raumstation ist seit 1998 im Orbit aktiv und ist eine einzigartige Anlage, die die technologischen Errungenschaften vieler Nationen repräsentiert. Laut Ixbt.com zeigt diese Vereinbarung, dass die wissenschaftliche Zusammenarbeit trotz politischer Komplexitäten im Weltraumsektor weiterhin Priorität hat.