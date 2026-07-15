Konflikt zwischen OpenAI und Apple: KI-Gigant weist Vorwürfe zurück

OpenAI, ein führendes Unternehmen in der Welt der KI, hat offiziell auf die von Apple erhobenen Vorwürfe des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen reagiert. Die Unternehmensführung hält diese Anschuldigungen für unbegründet und betont, dass Personalwechsel in einem wettbewerbsintensiven Umfeld ein natürlicher Prozess seien. Dieser Konflikt verdeutlicht die zunehmenden Spannungen zwischen zwei großen Akteuren der Tech-Welt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

In einer vom Bloomberg-Reporter Ed Ludlow veröffentlichten Erklärung sagen OpenAI-Vertreter: „Obwohl wir diese Anschuldigungen ernst nehmen, sind uns derzeit keine Beweise bekannt, die die in dieser Klage erhobenen Vorwürfe stützen. Wir befürworten einen fairen Wettbewerb und unterstützen das Recht der Menschen, ihren Arbeitsplatz frei zu wählen.“ Das Unternehmen fügte hinzu, dass es sich darauf konzentriere, innovative Technologien für die ganze Welt zu schaffen, anstatt sich mit den Geheimnissen anderer zu befassen.

Tang Tan und die Geheimnisse von Apple

Zur Erinnerung: Am vergangenen Freitag reichte Apple eine 41-seitige Klage beim Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien ein. Darin werden die Führungskräfte von OpenAI, insbesondere der Director of Hardware Tang Tan sowie eine Gruppe ehemaliger Apple-Mitarbeiter, beschuldigt, vertrauliche Informationen gestohlen zu haben. Vor seinem Wechsel zu OpenAI war Tang Tan 24 Jahre lang bei Apple tätig und bekleidete die Position des Vice President für das Design von iPhone und Apple Watch.

Unter Berufung auf interne Untersuchungen behauptet Apple, dass OpenAI und seine Partner das geistige Eigentum des Unternehmens genutzt hätten, um neue Arten von Geräten zu entwickeln. Der Klage zufolge wurden diese Handlungen systematisch durchgeführt und zielten darauf ab, die Marktführerschaft des iPhone-Herstellers zu schwächen. Dies könnte eine der schwerwiegendsten rechtlichen Hürden in der Geschichte von OpenAI werden.

Neues Gerät und Wettbewerb

Experten sind der Meinung, dass der Kern dieses Konflikts in den Hardware-Plänen von OpenAI liegt. Apples Sorgen sind durch die kürzliche Partnerschaft von OpenAI mit LoveFrom, dem von dem legendären Designer Jony Ive gegründeten Unternehmen, und den Ausbau des Personals gewachsen. Es gibt Berichte, dass OpenAI derzeit an einem bildschirmlosen, sprachgesteuerten Smart-Speaker oder einem mobilen Gerät arbeitet.

Es ist noch nicht bekannt, wann der Prozess beginnen wird und welche Verteidigungsstrategie OpenAI anwenden wird. Der Kampf um Talente und Patentstreitigkeiten sind jedoch in der Tech-Welt an der Tagesordnung. Für Nutzer und Technik-Enthusiasten ist dieser Konflikt ein wichtiges Signal dafür, wie ernstzunehmend die zukünftigen Gadgets des ChatGPT-Entwicklers als Konkurrenz zu Apple-Produkten sein werden.