OpenAI entwickelt sein erstes Gerät: ChatGPT erhält nun eine physische Form

OpenAI, das Unternehmen, das die Welt der KI revolutioniert hat, verlässt nun den Bereich der reinen Software und dringt in den Markt für persönliche Hardware ein. Wie Bloomberg berichtet, arbeitet das Unternehmen an einem bildschirmlosen, mobilen Smart Speaker, der auf dem ChatGPT-System basiert. Dieses Gerät ist nicht nur ein Gadget, sondern wird als "humanoid-ähnlicher Begleiter" interpretiert, der im Zuhause des Nutzers lebt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Projekt befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase, und das Hauptziel ist es, künstliche Intelligenz in eine physische Form zu bringen. Berichten zufolge wird dieses Gerät Zugriff auf das digitale Leben seines Besitzers haben, einschließlich E-Mails und anderer persönlicher Daten. Dies ermöglicht es der ChatGPT-Technologie, Nutzergewohnheiten zu erlernen und im Laufe der Zeit einen stärker personalisierten Service anzubieten.

Ehemalige Apple-Ingenieure und technologischer Ansatz

Der interessanteste Aspekt des Geräts ist, dass es mit mechanischen Elementen ausgestattet sein wird, die es ihm ermöglichen, sich eigenständig zu bewegen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass ehemalige Apple -Ingenieure, die an der Entwicklung legendärer Produkte wie dem iPhone oder Mac beteiligt waren, OpenAI unterstützen. Das Unternehmen plant, dieses Gerät nicht nur als Sprachassistenten zu präsentieren, sondern als Begleiter, der eine emotionale Bindung zum Nutzer aufbauen kann.

Frühere Gerüchte besagten, dass OpenAI ein eigenes Smartphone herausbringen würde, um direkt mit Apple zu konkurrieren. Neue Informationen zeigen jedoch, dass das Unternehmen vorerst eine andere Richtung eingeschlagen hat, nämlich eine neue Art von Heimgerät, die so noch nicht auf dem Markt existiert. Vertreter von OpenAI sind der Meinung, dass sich dieses Produkt grundlegend von jeder Technologie unterscheidet, die Apple derzeit anbietet.

Rechtliche Probleme und Wettbewerbsumfeld

Während die Arbeit an dem neuen Gerät fortgesetzt wird, haben sich die Beziehungen zwischen OpenAI und Apple verschlechtert. Letzte Woche reichte Apple eine Klage gegen OpenAI ein und beschuldigte das Unternehmen, Geschäftsgeheimnisse gestohlen zu haben. In der Klageschrift heißt es, dies sei nur die "Spitze des Eisbergs" und im Laufe des Gerichtsverfahrens würden viele Verstöße aufgedeckt werden. OpenAI weist diese Anschuldigungen zurück und betont, dass das neue Produkt keine geistigen Eigentumsrechte verletzt.

Der Markt für KI-basierte Hardware steht derzeit im Fokus von Investoren. So hat beispielsweise Figure AI, gegründet von Brett Adcock, kürzlich 700 Millionen Dollar investiert, um eine universelle Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine zu schaffen. In einem solch wettbewerbsintensiven Umfeld strebt OpenAI danach, die Führung zu übernehmen, indem es seine Marke ChatGPT und deren umfangreiche Möglichkeiten nutzt.

Bisher wurden weder der genaue Name noch der Preis oder das Veröffentlichungsdatum des Geräts bekannt gegeben. Experten glauben jedoch, dass OpenAI, sollte das Projekt erfolgreich umgesetzt werden, eine neue Ära im Bereich der Smart Speaker und der Heimrobotik einläuten könnte.