Google DeepMind-Chef fordert internationale Aufsicht über Künstliche Intelligenz

Der Chef von Google DeepMind, Demis Hassabis, hat die Weltgemeinschaft dazu aufgerufen, eine unabhängige Organisation zu gründen, die die leistungsfähigsten KI-Modelle vor ihrer Veröffentlichung testet und bewertet. Seiner Meinung nach ist eine solche Struktur für die globale Sicherheit unerlässlich und sollte bei Bedarf die Befugnis haben, die Verbreitung gefährlicher Technologien vorübergehend einzuschränken. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In seinem Artikel mit dem Titel "A Framework for Frontier AI and the Dawning of a New Age" betonte Hassabis, dass die Entwicklung globaler Regeln für fortschrittliche KI-Systeme nicht länger aufgeschoben werden darf. Die von ihm vorgeschlagene internationale Aufsichtsbehörde sollte als unabhängige Expertengruppe fungieren, um die Sicherheit der komplexesten Modelle für die Gesellschaft zu prüfen. Diese Initiative kommt zu einer Zeit, in der die Sorge wächst, dass die KI-Entwicklung außer Kontrolle geraten könnte.

Eine neue Ordnung unter Führung der USA

Laut dem DeepMind-Chef sollten die USA bei der Gründung dieser internationalen Struktur die Initiative ergreifen. Die führende Rolle des Landes auf dem Technologiemarkt und sein enormes Potenzial im Bereich KI bringen eine solche Verantwortung mit sich. Es ist vorgesehen, dass dem vorgeschlagenen Gremium Experten für KI-Sicherheit, Vertreter der Wissenschaft und Entwickler von Open-Source-Software angehören.

Wie Axios berichtet, diskutiert Hassabis diese Initiative seit mehreren Monaten mit der US-Regierung, europäischen Beamten und anderen großen KI-Laboren. Er hofft, dass die neue Organisation bis Ende dieses Jahres ihre Arbeit aufnehmen wird. Bisher gibt es jedoch weder auf internationaler Ebene noch in den USA einen einheitlichen Rechtsrahmen oder ein abgestimmtes Format für eine solche Regulierungsbehörde.

An der Schwelle zur Künstlichen Allgemeinen Intelligenz (AGI)

Hassabis warnte, dass die Menschheit sich dem Niveau der Künstlichen Allgemeinen Intelligenz (AGI) nähert. Dabei handelt es sich um ein System, das nahezu jede intellektuelle Aufgabe, die ein Mensch ausführen kann, auf gleichem oder höherem Niveau bewältigen kann. Ein solcher technologischer Sprung wird zwangsläufig fundamentale Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft mit sich bringen, weshalb Kontrollmechanismen bereits jetzt geschaffen werden müssen.

Der Chef von Google DeepMind wies zudem ausdrücklich auf die Gefahr hin, dass KI-Systeme zur Entwicklung biologischer Waffen eingesetzt werden könnten. Zuvor hatte er gemeinsam mit anderen Führungskräften von Technologiegiganten die Notwendigkeit betont, den Schutz in diesem Bereich zu verstärken. Gleichzeitig erinnern Experten daran, dass man sich auch auf die zu erwartenden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt vorbereiten müsse.

Die Schaffung einer globalen Aufsichtsbehörde bleibt vorerst eine komplexe Aufgabe. Verschiedene Länder bewerten KI-Risiken unterschiedlich, und während große Unternehmen einerseits die Regulierung befürworten, setzen sie andererseits den Wettlauf bei der Entwicklung ihrer Modelle fort. Der Vorschlag von Hassabis wirft die entscheidende Frage auf, wer die zulässigen Grenzen für die leistungsfähigsten KI-Systeme festlegen sollte und wie.