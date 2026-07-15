Erster Präzedenzfall in den USA: New York stoppt Bau von KI-Rechenzentren

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, bereitet ein einjähriges Moratorium für den Bau großer Rechenzentren (Data-Center) vor. Diese Entscheidung gilt als das erste offizielle Verbot in der Geschichte der USA auf Bundesstaatsebene, das die Erweiterung der KI-Infrastruktur einschränkt. Dieser Schritt wird als wichtiger Wendepunkt im Ausgleich zwischen technologischer Entwicklung und Energiesicherheit erwartet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Moratorium betrifft Großprojekte mit einer Leistung von über 50 MW und umfasst auch Anlagen, für die bereits Genehmigungen beantragt, aber noch nicht mit dem Bau begonnen wurde. Laut Ixbt.com sind Ausnahmen für kleinere Zentren sowie für Einrichtungen mit besonderem Bedarf wie Krankenhäuser und Universitäten vorgesehen. Die Regierung möchte diese Pause nutzen, um neue Umweltauflagen zu entwickeln und die Belastung des staatlichen Energiesystems zu bewerten.

Energiekrise und Schutz der öffentlichen Interessen

Die Verwaltung der Gouverneurin betont, dass moderne Rechenzentren für KI-Systeme ein Vielfaches an elektrischer Energie verbrauchen als herkömmliche Rechenanlagen. Dies erhöht die Belastung des allgemeinen Stromnetzes und könnte zu steigenden Strompreisen für die Bevölkerung führen. Laut Kathy Hochul stellen die Erschöpfung natürlicher Ressourcen und die Preisunsicherheit ein ernstes Risiko für die Einwohner des Bundesstaates dar.

Gemäß der neuen Regelung wird nicht nur der Bau gestoppt, sondern auch die Aufhebung bisheriger Steuervergünstigungen für große Rechenzentren geprüft. Das Verbot tritt sofort in Kraft und gilt für ein Jahr; die Frist könnte jedoch verkürzt werden, falls der Bundesstaat früher neue Regeln verabschiedet. Diese Maßnahme gilt als exekutives Äquivalent zu einem Gesetzentwurf, der zuvor vom New Yorker Parlament gebilligt wurde.

Soziale Unzufriedenheit und die Zukunft der Branche

Eine negative Haltung gegenüber KI-Infrastruktur ist nicht nur in New York, sondern in den gesamten USA zu beobachten. Laut einer Gallup-Umfrage lehnen 71 Prozent der Amerikaner den Bau von Rechenzentren in ihrer Region ab. Interessanterweise liegt die Ablehnung gegenüber dem Bau von Kernkraftwerken (53 Prozent) sogar unter diesem Wert.

Es gibt jedoch keine einheitliche Position unter den US-Bundesstaaten. In Maine wurde beispielsweise ein ähnliches Verbot eingeführt, das jedoch von Gouverneurin Janet Mills mit einem Veto belegt wurde, da keine Ausnahmen für bestimmte Projekte vorgesehen waren. Gleichzeitig unterstützen Bundesstaaten wie Kalifornien, Michigan und Pennsylvania weiterhin den Ausbau der KI-Infrastruktur.

Die Entscheidung aus New York ist ein ernstes Signal für Tech-Giganten. Unternehmen wie Microsoft, Google und OpenAI müssen bei der Schaffung neuer Rechenkapazitäten nun nicht mehr nur technische Möglichkeiten, sondern auch regionale Energieressourcen und strenge Umweltgesetze in den Vordergrund stellen. Dies wird zwangsläufig Auswirkungen auf das zukünftige Tempo der KI-Entwicklung haben.