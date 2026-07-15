GPD WIN Max 3: Ungewöhnlicher Laptop mit Ryzen AI Max Prozessor und abnehmbarem Akku

GPD, bekannt auf dem Markt für tragbare Computer für seine kompakten und ungewöhnlichen Geräte, hat die neue Generation seines Hybrid-Laptops vorgestellt: das Modell WIN Max 3. Dieses Gerät ist sowohl als leistungsstarke Workstation als auch als tragbare Spielkonsole konzipiert und verändert mit seinen konstruktiven Lösungen die traditionellen Ansichten der Branche. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com besteht die Besonderheit des Geräts darin, dass es im Inneren keinen Akku besitzt. Der Hersteller hat die Batterie als ein separat abnehmbares Modul entwickelt. Dies ermöglicht es dem Benutzer, das Gewicht des Geräts zu steuern und es je nach Nutzungsszenario anzupassen. Der Laptop selbst wiegt 815 Gramm, mit Akku erreicht er ein Gewicht von 1220 Gramm.

Zwei Möglichkeiten zum Anschließen des Akkus

Die Ingenieure von GPD bieten zwei bequeme Möglichkeiten zum Anschließen des Akkus. Die erste besteht darin, den Akku direkt in ein spezielles Fach an der Vorderseite des Gehäuses einzusetzen. Diese Methode ist praktisch, wenn der Laptop auf einem Tisch verwendet wird. Die zweite Methode ist die Verbindung über ein magnetisches Kabel. Dies ermöglicht es, den Akku beiseite zu legen, was besonders nützlich ist, um Ermüdungserscheinungen der Hände beim Spielen im Handheld-Modus zu vermeiden.

Auch die technischen Möglichkeiten des Geräts sind beeindruckend. Das GPD WIN Max 3 ist mit der neuesten leistungsstarken Ryzen AI Max Serie APU (Kombination aus CPU und Grafikchip) ausgestattet. Um diese Leistung zu kühlen, hat der Hersteller ein zusätzliches Modul eingeführt – ein externes Kühlsystem mit zwei Lüftern, das 170 Gramm wiegt.

Auch beim Bildschirm wurden keine Kompromisse eingegangen. Der Laptop ist mit einem 9,06-Zoll-OLED-Display ausgestattet, das mit einer Auflösung von 2400 x 1504 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz arbeitet. Solch hohe Werte sorgen für flüssige Bilder sowohl bei professioneller Grafikarbeit als auch bei dynamischen Spielen.

Speicher- und Anschlussmöglichkeiten

Die Speicherkonfiguration kann je nach Benutzerbedarf variieren:

Arbeitsspeicher (RAM): von 32 GB bis 128 GB;

Hauptspeicher (SSD): beginnt bei 512 GB;

Zusätzliche SSD-Steckplätze: Ein Standard- und ein Mini-SSD-Slot;

Anschlüsse: USB4-Port für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.

Auf dem usbekischen Markt sind solche Geräte normalerweise auf Bestellung oder über spezialisierte Geschäfte erhältlich. Mit seinen kompakten Abmessungen (207 x 147 x 34 mm) dürfte das GPD WIN Max 3 ideal für Profis sein, die häufig reisen und hohe Leistung benötigen. Obwohl das Unternehmen noch keine offiziellen Preise bekannt gegeben hat, gehört es zweifellos zum Premium-Segment.