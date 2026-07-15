OpenAI-Forscher gründet 2-Milliarden-Dollar-Startup im Pharmabereich

Miles Wang, ein talentierter Forscher bei OpenAI, einem führenden Unternehmen in der Welt der KI, hat beschlossen, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen. Er verlässt die Macher von ChatGPT, um ein neues Startup zu gründen, das die Medizin- und Pharmabranche revolutionieren soll. Das Projekt ist darauf spezialisiert, mithilfe von KI neue Medikamente zu entdecken. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch führt Miles Wang derzeit Verhandlungen, um etwa 200 Millionen Dollar für sein neues Unternehmen zu beschaffen. Bemerkenswert ist, dass dieses Startup, das noch nicht einmal voll operativ ist, von Investoren bereits mit 2 Milliarden Dollar bewertet wird. Dies zeigt, wie groß das Vertrauen in das Potenzial von KI im Bereich der Life Sciences ist.

Es wird erwartet, dass Lightspeed Venture Partners die Verhandlungen anführt. Obwohl Wang einige Details zu den Finanzkennzahlen und der Unternehmensbeschreibung dementiert hat, vermuten Branchenexperten, dass sich weitere hochkarätige Forscher von OpenAI diesem neuen Team anschließen werden. Dieser Trend bestätigt, dass es in den letzten Jahren zur Normalität geworden ist, dass ehemalige OpenAI-Mitarbeiter unabhängige Projekte gründen.

Das KI-Rennen in der Medizin

Das Hauptziel des von Wang gegründeten Startups ist es, neue Eigenschaften bestehender Medikamente zu identifizieren und Präparaten, die zuvor klinische Studien nicht bestanden haben, ein "zweites Leben" zu geben. Diese Strategie gilt als wesentlich effizienter und wirtschaftlicher als die Neuentwicklung von Medikamenten. Da die Wirkstoffe bereits von der FDA als sicher eingestuft wurden, spart die Umnutzung für neue Zwecke erheblich Zeit und Kosten.

Der Wettbewerb in diesem Bereich ist derzeit sehr stark. So hat das Startup Chai Discovery kürzlich 400 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 3,8 Milliarden Dollar eingesammelt. Auch Isomorphic Labs, ein Spin-off von Google DeepMind, schloss im Mai eine Finanzierungsrunde in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar ab. Das Projekt von Miles Wang wird versuchen, sich neben solchen Giganten zu behaupten.

Zu Miles Wang selbst: Er brach 2024 sein Studium an der Harvard University ab, um sich dem OpenAI-Team anzuschließen. Dort arbeitete er an Forschungen, die das Potenzial von KI-Modellen zur Beschleunigung wissenschaftlicher Entdeckungen untersuchten. Es ist bemerkenswert, dass Wagniskapitalgeber heute keine Scheu davor haben, massiv in junge Gründer zu investieren, die zwar keinen Hochschulabschluss haben, aber über ein hohes technologisches Potenzial verfügen.

Der Erfolg dieses Startups könnte den Prozess der Suche nach wirksamen Behandlungen für schwere Krankheiten in Zukunft von Jahrzehnten auf wenige Jahre verkürzen. Auch für Entwicklungsländer könnten solche Technologien in Zukunft den Zugang zu erschwinglichen und wirksamen Medikamenten ermöglichen.