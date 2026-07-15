Sadyr Japarow äußert sich zu Gerüchten über den Einstieg seiner Tochter Janayim in die Politik

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Sadyr Japarow äußert sich zu Gerüchten über den Einstieg seiner Tochter Janayim in die Politik

Der kirgisische Präsident Sadyr Japarow hat auf die in sozialen Netzwerken kursierenden Gerüchte über seine Tochter Janayim reagiert. Es geht um ein Video, das zeigt, wie Janayim im Rehabilitationszentrum „Altin Balalik“ Geschenke an Kinder verteilt.

Japarow erklärte, dass es sich hierbei nicht um eine PR-Aktion handele und dies nicht als Versuch interpretiert werden dürfe, seine Tochter in die Politik zu bringen.

„Das ist keine PR und auch kein Versuch, sie in die Politik einzubinden. Wie ich bereits sagte, beziehe ich meine Kinder und Verwandten weder in die Politik noch in Staatsangelegenheiten ein. Wenn es solche Versuche gegeben hätte, wäre das längst bekannt“, so der Präsident.

Seinen Worten zufolge ist eine Beteiligung seiner Kinder und Angehörigen an Staatsgeschäften nicht geplant.

Sadyr JaparowJanayim JaparowaKirgisistanPolitikWohltätigkeit
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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