Preiswerter PC auf Basis der PlayStation 5: Volle Leistung des AMD BC-250 Boards freigeschaltet

In der Welt der Computertechnik gibt es eine unerwartete Neuigkeit: Es wurde ein Weg gefunden, die Beschränkungen des AMD BC-250 Boards, das als Grundlage der PlayStation 5 Konsole dient, aufzuheben und es in einen vollwertigen Gaming-PC zu verwandeln. Diese Entdeckung ermöglicht es, für nur 250-300 Dollar ein System zusammenzustellen, das leistungsstärker als moderne Spielkonsolen ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das AMD BC-250 Board war ursprünglich für das Kryptowährungs-Mining konzipiert und ist eine leicht beschnittene Version der APU (eine Kombination aus CPU und GPU), die in PlayStation 5 Konsolen verwendet wird. Im Standardzustand verfügt der Grafikprozessor auf diesem Board über 1536 Stream-Prozessoren, während die PS5 Konsole 2304 bietet. Laut ixbt.com enthält der Chip jedoch technisch bis zu 2560 Stream-Prozessoren.

Aufhebung der Beschränkungen und Leistungssteigerung

Experimente des Autors des Kanals The Phawx haben gezeigt, dass es bei einigen Exemplaren möglich ist, die GPU-Blöcke vollständig freizuschalten (unlock). Dies erhöht die Grafikleistung des Geräts erheblich und bringt es sogar über das Niveau der originalen PlayStation 5. Ein vollständig freigeschaltetes System kann in den anspruchsvollsten und modernsten Spielen in Full HD stabile 60 FPS liefern.

Der attraktivste Aspekt dieser Lösung ist der Preis. Während AMD BC-250 Boards früher für etwa 100-120 Dollar gehandelt wurden, sind die Preise aufgrund der gestiegenen Nachfrage auf fast 200 Dollar gestiegen. Dennoch ist dies ein sehr günstiges Angebot, wenn man bedenkt, dass der Preis bereits CPU, GPU und 16 GB GDDR6 RAM beinhaltet.

Um einen voll funktionsfähigen PC zusammenzubauen, muss der Benutzer lediglich ein Netzteil, ein Speichermedium (SSD) und ein Kühlsystem hinzufügen. Dem Experimentator gelang es, das gesamte System inklusive einer 128 GB SSD und anderen Komponenten für nur 250 Dollar fertigzustellen. Das ist um ein Vielfaches günstiger als jedes fertige Gaming-Notebook oder jede Konsole auf dem Markt.

Bedeutung für den Markt in Usbekistan

Es ist natürlich, dass diese Nachricht bei Gamern und Technikbegeisterten in Usbekistan auf großes Interesse stoßen wird. Angesichts der hohen Preise für Gaming-PCs in unserem Land könnten solche "Custom"-Lösungen ideal für preisbewusstes Gaming sein. Da dieses System sogar leistungsstärker als Geräte wie die Steam Machine ist, ist es auch eine praktische Option für E-Sport-Fans.

Es ist jedoch anzumerken, dass nicht jedes Board garantiert vollständig freigeschaltet werden kann. Dies hängt stark von der Fertigungsqualität des Chips und vom Glück ab. Dennoch bietet das AMD BC-250 auch im Standardzustand eine hohe Leistung für seinen Preis. Derzeit können diese Boards über internationale Online-Marktplätze bestellt werden.