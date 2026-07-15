Die russische Staatskorporation Roskosmos hat das Flugschema und den detaillierten Plan für das bemannte Raumschiff Soyuz MS-29 veröffentlicht, das vom Kosmodrom Baikonur zur Internationalen Raumstation (ISS) starten soll. Diese Mission dient als weiterer wichtiger Schritt in der Weltraumforschung und der Fortsetzung der wissenschaftlichen Arbeiten auf der Station. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Flug soll mit einer Soyuz-2.1a Trägerrakete von der Startrampe Nr. 31 ("Wostok") des Kosmodroms Baikonur aus erfolgen. Experten zufolge besteht der Flugprozess aus mehreren kritischen Phasen, wobei jede Sekunde unter strenger Kontrolle steht. Insbesondere ist die Abtrennung der ersten Stufe der Rakete 1 Minute und 58 Sekunden nach dem Start geplant.

In den folgenden Phasen wird die Nutzlastverkleidung, die das Raumschiff schützt, nach 2 Minuten und 34 Sekunden abgeworfen. Die Abtrennung der zweiten Stufe erfolgt nach 4 Minuten und 48 Sekunden, und am Ende der 8. Flugminute wird sich das Raumschiff vollständig von der Trägerrakete lösen. Danach entfaltet das Schiff seine Solarpaneele und Antennen, um seinen autonomen Flug zu beginnen.

Flugdauer und Besatzung

Das Andocken der Soyuz MS-29 an die ISS soll in einer rekordverdächtig kurzen Zeit erfolgen. Der Flug, der nach einem Zwei-Umlauf-Schema durchgeführt wird, dauert insgesamt 3 Stunden und 8 Minuten. Das Raumschiff soll am "Prichal"-Modul des russischen Segments der Station andocken.

Zur Besatzung gehören die russischen Kosmonauten Pjotr Dubrow und Anna Kikina sowie der amerikanische Astronaut Anil Menon. Dieses internationale Team wird eine Langzeitmission auf der Raumstation durchführen. Berichten zufolge ist ihr Aufenthalt im All für 261 Tage geplant, während derer eine Reihe wissenschaftlicher Experimente durchgeführt werden.

Derzeit hat die staatliche Kommission die Betankung der Soyuz-2.1a Rakete genehmigt. Dies ist die letzte Phase der Flugvorbereitung. Diese Starts, die vom Gebiet Baikonur aus durchgeführt werden, das Zentralasien und Usbekistan nahe liegt, stoßen bei Weltraumbegeisterten in der Region stets auf großes Interesse.

Diese Mission ist nicht nur aufgrund ihrer technischen Exzellenz von Bedeutung, sondern auch wegen der fortgesetzten internationalen Zusammenarbeit. Der bevorstehende Wechsel auf der Raumstation dient dazu, die Kontinuität der Forschung zu gewährleisten.