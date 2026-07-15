Kylian Mbappé gibt zu: Wo hat Frankreich versagt?

Im Halbfinale der WM 2026 verlor Frankreich gegen Spanien mit 0:2 und musste den Traum vom Finale begraben. Nach dem Spiel Kylian Mbappé verschwieg die Probleme seiner Mannschaft nicht: Seiner Meinung nach konnte Frankreich das geplante Spiel weder taktisch noch technisch umsetzen.

„Wir haben nicht das getan, was nötig war“

In einem Interview mit dem Sender M6 gab Mbappé offen zu, dass Frankreich nicht auf Halbfinal-Niveau gespielt hat.

„Wenn man im Halbfinale einer Weltmeisterschaft nicht das tut, was man tun muss, dann gewinnt man auch nicht“, sagte er.

Seinen Worten zufolge konnte Frankreich den Plan, den sie gegen Spanien vorbereitet hatten, auf dem Platz nicht umsetzen. Das Team wollte den Gegner durch hohes Pressing unter Druck setzen und Spanien daran hindern, sein gewohnt langsames und kontrolliertes Spiel aufzuziehen. Doch dieser Plan ging nicht auf.

Spanien blieb seinem Stil treu

Mbappé erkannte auch die größte Stärke Spaniens an: „La Roja“ ist eine Mannschaft, die es versteht, den Ball zu kontrollieren, das Spieltempo zu bestimmen und den Gegner laufen zu lassen.

Frankreich verlor genau in diesem Punkt. Spanien durfte das Spieltempo diktieren.

Frankreichs Plan Situation auf dem Platz hohes Pressing mangelndes Verständnis beim Pressing Spanien zu schnellem Spiel zwingen Spanien bestimmte das Tempo Rodri und Fabián einschränken ihnen wurde zu viel Zeit und Raum gelassen Balleroberung und schnelle Gegenangriffe mangelhafte Qualität bei ersten Pässen und Ballannahmen

Das zeigte sich nicht nur in den Zahlen, sondern auch im Spielgefühl: Frankreich kam oft zu spät, während Spanien nicht in Hektik geriet.

Rodri und Fabián Ruiz bekamen zu viele Freiheiten

Mbappés wichtigste taktische Kritik richtete sich auf das Zentrum. Er sagte, dass das Pressing von Frankreich nicht richtig funktionierte und die spanischen Mittelfeldspieler – Rodri und Fabián Ruiz – dadurch viel freien Raum und Zeit hatten.

Gegen Spanien ist das extrem gefährlich. Wenn man diesem Team im Zentrum Freiheiten lässt, lassen sie den Gegner dem Ball hinterherlaufen, verlagern das Spiel schnell und finden im richtigen Moment den entscheidenden Pass.

Genau an diesem Punkt konnte Frankreich Spanien nicht stoppen.

Das „Drei-gegen-Zwei“-Problem

Mbappé erklärte, dass aufgrund der Offensivstruktur Frankreichs von Beginn an ständig „Drei-gegen-Zwei“-Situationen im Mittelfeld zugunsten Spaniens entstanden.

Dies wurde zu einem großen taktischen Problem für Frankreich. Als Spanien die numerische Überlegenheit im Mittelfeld hatte, brach das Pressing der Franzosen zusammen.

Im Fußball erklären solche kleinen Details manchmal mehr als das Ergebnis. Wenn der Gegner im Zentrum immer einen Spieler mehr hat, ist es sehr schwer, das Spiel zu drehen.

Technische Fehler brachen Frankreich das Genick

Selbst wenn Frankreich den Ball zurückeroberte, konnten sie nicht die nötige Qualität zeigen. Mbappé betonte, dass die ersten Pässe, Ballannahmen und schnellen Entscheidungen nicht dem Halbfinal-Niveau entsprachen.

Das ist das Schmerzhafteste an dieser Niederlage: Frankreich hat Schnelligkeit, individuelle Klasse und Stars. Aber gegen Spanien funktionierten diese Ressourcen nicht richtig.

Mbappé ist der Meinung, dass sich alle Probleme summierten und letztlich zur 0:2-Niederlage führten.

Was hat Spanien richtig gemacht?

Spanien hat in diesem Spiel seine Identität nicht verloren. Sie kontrollierten den Ball, umgingen das Pressing der Franzosen und ließen dem Gegner kaum Möglichkeiten, das Spiel zu drehen.

Hier lag der Hauptvorteil Spaniens:

• Ruhe im Zentrum;

• Präzision bei den Pässen;

• Gelassenheit beim Lösen aus dem französischen Pressing;

• Spielkontrolle durch Rodri und Fabián;

• Ausnutzen der technischen Fehler Frankreichs.

Spanien zeigte einen unaufgeregten, aber hocheffektiven Fußball.

Persönlicher Schmerz für Mbappé

Mbappé ging als Frankreichs größter Star in die WM 2026. Doch im Halbfinale konnte auch er das Team nicht retten.

Diese Niederlage ist für ihn nicht nur ein weiteres schlechtes Spiel. Es war ein Moment, in dem eine weitere Chance für Frankreich auf ein Finale verflogen ist.

Deshalb wirkte sein Interview eher wie eine Analyse als eine Ausrede. Er sprach nicht über Schiedsrichter oder Glück, sondern über die Qualität des französischen Spiels.

Jetzt geht es für Frankreich um Bronze

Frankreich hat das Finale verpasst, aber das Turnier ist noch nicht vorbei. Die Mannschaft von Didier Deschamps spielt nun um den dritten Platz.

Die wichtigste Aufgabe vor dem Spiel um Bronze ist jedoch, die Niederlage gegen Spanien mental zu verarbeiten. Denn das 0:2 im Halbfinale war nicht nur ein Ergebnis, sondern ein Spiel, in dem Frankreichs taktische und technische Probleme deutlich zutage traten.

Fazit

Mbappé erklärte die Niederlage offen: Frankreich konnte seinen Plan gegen Spanien nicht umsetzen, das Pressing funktionierte nicht, technische Fehler häuften sich und der Gegner durfte das Spieltempo bestimmen.

Spanien steht im Finale. Frankreich muss sich neu formieren.

Was war Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für die Niederlage Frankreichs – der Plan von Deschamps, die technischen Fehler der Spieler oder die Dominanz Spaniens im Mittelfeld?