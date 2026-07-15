Mourinho plant keine Revolution bei Real: Der Plan sieht anders aus...

Die Ära von José Mourinho bei Real Madrid soll nicht mit einem radikalen „Ausmisten“, sondern mit einer internen Neuausrichtung des Teams beginnen. Der portugiesische Fachmann setzt darauf, das Potenzial der aktuellen Stars und Leistungsträger voll auszuschöpfen, statt den Kader grundlegend umzubauen.

Keine Massenabgänge?

Mourinho will seine neue Tätigkeit bei Real nicht mit radikalen Entscheidungen beginnen. Berichten zufolge hat er nicht die Absicht, eine große Revolution oder eine massenhafte „Säuberung“ im Team durchzuführen.

Dies ist ein wichtiges Signal für den Madrider Verein. Normalerweise gibt es bei der Ankunft eines neuen Trainers viel Gerede über große Kaderveränderungen, Abgänge und neue Anforderungen.

Doch Mourinho scheint diesmal einen anderen Weg zu wählen: Zuerst den bestehenden Kader verstehen, die Spieler hinter sich vereinen und dann gezielt an den nötigen Stellen verstärken.

Das Ziel: Entfalten statt zerstören

Der Hauptplan des portugiesischen Trainers ist darauf ausgerichtet, die vorhandenen Spieler optimal zu nutzen.

Im Kader von Real Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni und Federico Valverde sind Spieler von höchstem Niveau. In einem solchen Team ist die größte Aufgabe für den Trainer nicht der Verkauf oder Austausch von Stars, sondern deren effektive Einbindung in ein System.

Mourinhos Plan Was bedeutet das? Keine Massenreinigung keine radikale Revolution im Kader zu erwarten Das Team vereinen eine gemeinsame Vision in der Kabine schaffen Das Maximum aus jedem Spieler herausholen vorhandenes Potenzial ausschöpfen Schrittweise Veränderung kalkulierte statt radikale Entscheidungen

Das ist auch für Mourinho eine neue Herausforderung

Mourinhos Name wird oft mit harter Disziplin, drastischen Entscheidungen und starkem Charakter verbunden. Doch das aktuelle Real erfordert etwas anderes: Balance.

Denn der Madrider Klub hat viele Stars, große Egos und der Druck ist immer maximal. In einem solchen Umfeld ist die erste Aufgabe des Trainers, das Team nicht zu spalten, sondern in eine gemeinsame Richtung zu lenken.

Einfach gesagt: Mourinho sucht diesmal eher nach Antworten auf die Frage „Wer bringt welchen Nutzen?“ als auf „Wer muss gehen?“

Nach Benfica wieder Madrid

Zur Erinnerung: Mourinho hat Real diesen Sommer übernommen. Zuvor setzte er seine Trainerkarriere bei Benfica fort.

Die Rückkehr nach Madrid ist für den Portugiesen nicht einfach nur ein weiterer Job. Es bedeutet die Rückkehr auf eine der größten Bühnen seiner Karriere.

Bei Real wird jede Entscheidung analysiert, jede Niederlage wird zur Schlagzeile und jeder Sieg weckt neue Ansprüche.

Wer bekommt eine Chance im Kader?

Wenn Mourinho tatsächlich keine Massenreinigung durchführt, ist dies eine Chance für einige Spieler, sich zu beweisen.

Spieler, die in der letzten Saison nicht konstant spielen konnten oder keinen festen Platz in der Startelf hatten, könnten unter dem neuen Trainer eine weitere Chance erhalten.

Dies ist besonders wichtig für junge Spieler und Rotationsspieler. Mourinho möchte sie in der Saisonvorbereitung testen, um in der Praxis zu sehen, wem er vertrauen kann.

Was hat Real gefehlt?

Die Saison 2025/26 endete für Real mit schwierigen Erkenntnissen. Das Team verlor den La-Liga-Titel an den FC Barcelona.

Daher ist Mourinhos Aufgabe klar: Neben der Kaderverstärkung muss er dem Team wieder Siegermentalität und taktische Disziplin einimpfen.

Ein radikales „Ausmisten“ ist hier nicht immer die beste Lösung. Manchmal reichen ein paar richtige Entscheidungen, klare Rollenverteilungen und eine strenge interne Ordnung aus.

Die große Intrige in Madrid hat begonnen

Es scheint, als wolle Mourinho eine neue Ära bei Real nicht mit einer lauten Revolution, sondern mit einem kontrollierten Umbau beginnen.

Das ist ein interessantes Signal für die Fans: Große Namen bleiben, aber die Anforderungen an sie steigen. Mourinho will sehen, was er aus den Spielern herausholen kann, bevor er sie verkauft.

Die Hauptfrage lautet nun: Kann der Portugiese Real auch ohne radikale Säuberung wieder in eine Meisterschaftsmaschine verwandeln?