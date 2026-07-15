Internet-Mitbegründer Vint Cerf entwickelt neuen Standard für KI-Agenten

Vint Cerf, der legendäre Ingenieur und einer der Begründer der Internetprotokolle (TCP/IP), hat sich einem neuen Projekt angeschlossen, das die Zukunft des globalen Netzwerks verändern soll. Trotz des Endes seiner 20-jährigen Tätigkeit bei Google gestaltet der 81-jährige Experte die digitale Welt weiterhin mit. Er ist als Berater bei Innovation Labs eingestiegen und arbeitet an der Identifizierung von KI-Agenten im offenen Internet sowie an deren Sicherheit. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Heute operieren die meisten KI-Agenten innerhalb geschlossener Ökosysteme. Laut TechCrunch wird jedoch erwartet, dass sich diese autonomen Systeme in naher Zukunft frei im Internet bewegen und direkt miteinander kommunizieren können. Innovation Labs zielt darauf ab, diesen Prozess zu regulieren, indem jeder Agent identifiziert und die Verantwortung für dessen Handlungen festgelegt wird.

DNSid: Ein digitaler Reisepass für Agenten

Im Rahmen des Projekts wird ein neuer Standard namens DNSid vorgeschlagen. Dieses System verknüpft jeden KI-Agenten mit einer bestimmten Internet-Domain und bestätigt dessen Registrierung mittels kryptografischer Nachweise. Ähnlich wie bei einem Reisepass für Menschen ermöglicht dies in der digitalen Welt festzustellen, wem ein Agent gehört und welche Rechte er besitzt.

Vint Cerf betont, dass das größte Problem derzeit die Vertrauensfrage ist. Fragen wie „Welche Befugnisse haben KI-Agenten, woher stammen diese Befugnisse und wer ist für ihr Verhalten verantwortlich?“ bleiben offen. Der neue Standard soll eine technische Lösung für diese Fragen bieten. Dies ist auch für Länder relevant, die ihre digitale Wirtschaft ausbauen, da lokale Geschäftssysteme in Zukunft zwangsläufig mit internationalen KI-Agenten zusammenarbeiten werden.

Ein schwieriger Weg zum einheitlichen Standard

Derzeit schlagen verschiedene Unternehmen ihre eigenen Identifizierungsmethoden vor, doch deren mangelnde Interoperabilität stellt ein Haupthindernis dar. Cerf vergleicht diese Situation mit den Anfängen des Internets. Damals konnten sich verschiedene Netzwerke nicht miteinander verbinden; erst nach der Einführung des einheitlichen TCP/IP-Protokolls entstand das globale Internet.

Innovation Labs und seine Partner testen diesen Standard derzeit mit mehreren großen Technologiegiganten. Sollte DNSid erfolgreich sein, wird es zu einer neuen Schicht des Internets. In dieser Schicht werden nicht nur Menschen, sondern Millionen autonomer Programme in der Lage sein, sicher und transparent Transaktionen durchzuführen und Informationen auszutauschen.

Laut Vint Cerf wird diese Ära sowohl aufregend als auch komplex. Die Funktionalität von KI-Agenten ist so mächtig, dass ein starker Druck von Nutzern und Unternehmen erforderlich sein wird, um sie zu kontrollieren und zu regulieren. Letztendlich wird nur der Standard überleben, der am bequemsten und universellsten funktioniert.