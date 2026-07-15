Von der Wurstfabrik zur Kernfusion: Die unerwartete Wahl von Realta Fusion

Das Startup Realta Fusion, das die Energiewelt revolutionieren will, hat einen unerwarteten Standort für sein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum gewählt. Das Unternehmen baut eine alte Fabrik in Madison, Wisconsin, in der einst Würstchen und Wurstwaren der Marke Oscar Mayer hergestellt wurden, in seine neue Basis um. Dieser Schritt ist nicht nur eine Umnutzung eines Industriegebäudes, sondern ein bedeutender Schritt zur Schaffung eines High-Tech-Energiezentrums im Herzen der USA. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

In einem Interview mit TechCrunch beschrieb Realta Fusion-Gründer und CEO Kieran Furlong den Wandel scherzhaft als "den Übergang von Würstchen zur Kernfusion". Das neue Zentrum namens Forge plant, 2029 sein erstes Plasma zu erzeugen. Dieses Projekt ist für das Unternehmen von strategischer Bedeutung, da Realta kürzlich die Möglichkeit demonstriert hat, Energie aus Fusionsreaktionen direkt in Strom umzuwandeln.

Warum wurde die alte Fabrik gewählt?

Die Wahl der Oscar Mayer-Fabrik ist kein Zufall. Erstens ist dieses Industrieobjekt an Hochleistungsstromnetze angeschlossen, was den Energiebedarf für den Betrieb von Fusionsreaktoren deckt. Zweitens liegt die Fabrik in der Nähe des aktuellen Hauptsitzes des Unternehmens. Als Hauptfaktor wird jedoch die parteiübergreifende Unterstützung durch die Regierung des Bundesstaates genannt.

Die Regierung von Wisconsin und die Stadt Madison stellten ein Anreizpaket in Höhe von insgesamt 55 Millionen Dollar bereit, um das Startup in der Region zu halten. Der größte Teil dieses Pakets, 37,5 Millionen Dollar, besteht aus einer für die Fusionsindustrie eingeführten Umsatzsteuerbefreiung. Zudem gewährt der Bundesstaat 15 Millionen Dollar an Steuergutschriften und die Stadtverwaltung steuert 2,8 Millionen Dollar an finanzieller Unterstützung bei.

Fachkräftepotenzial und regionaler Wettbewerb

Die Entscheidung von Realta Fusion, in Madison zu bleiben, war unerwartet, da viele ähnliche Startups normalerweise zu großen nationalen Laboren oder technologischen Zentren an den Küsten tendieren. Ein anderes Startup aus Wisconsin, Type One Energy, zog beispielsweise 2024 nach Tennessee um. Da die University of Wisconsin-Madison jedoch jedes Jahr viele talentierte Plasmaphysiker hervorbringt, ist ein starker Fachkräftepool für Realta garantiert.

Derzeit steigt die Nachfrage nach sauberer Energie aufgrund der Zunahme von AI-Rechenzentren und der Elektrifizierung der Wirtschaft drastisch an. Allein in diesem Jahr haben Startups im Bereich der Fusionsenergie mehr als 1,5 Milliarden Dollar an Investitionen angezogen. Mit seinem neuen Zentrum will Realta Fusion Wisconsin zu einem zentralen Knotenpunkt in diesem globalen Wettlauf machen.

Laut Kieran Furlong hat es einzigartige Vorteile, ein "Champion" des Bundesstaates zu sein. Dies ermöglicht nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch die Aufmerksamkeit von Entscheidungsträgern und die Entwicklung des regionalen Ökosystems. So wird aus einer alten Fleischwarenfabrik in naher Zukunft ein Zentrum für Technologien, die die Menschheit mit unbegrenzter und sauberer Energie versorgen.