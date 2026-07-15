Ein Streit um die Warteschlange an einer Tankstelle im russischen Tscheljabinsk eskalierte zu einem blutigen Konflikt. Infolge des Vorfalls wurde eine Person angeschossen und ins Krankenhaus eingeliefert.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall an einer Tankstelle in der Lutsenko-Straße. Zunächst versuchte einer der Fahrer, sich vorzudrängeln, um sein Auto zu betanken, was auf den Widerstand anderer Kunden stieß.

Augenzeugen zufolge entwickelte sich der Streit schnell zu einer Schlägerei, bei der einer der Fahrer mit einer Schreckschusswaffe schoss. Dabei wurde ein in der Schlange wartender Mann am Bauch verletzt.

„Wir haben ihn gebeten, sich anzustellen, aber er wollte nicht. Es waren auch Kinder in den Autos. Die Kugel hätte auch andere treffen können“, kommentierte einer der Zeugen die Situation.

Das Opfer wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Die Strafverfolgungsbehörden nahmen den 26-jährigen Tatverdächtigen fest, der versucht hatte, vom Tatort zu fliehen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Hintergrund ist, dass sich die Probleme bei der Kraftstoffversorgung in Russland in den letzten Monaten verschärft haben. Aufgrund von Schäden an der Ölinfrastruktur nach ukrainischen Drohnenangriffen kommt es in einigen Regionen zu Benzinengpässen. Daher ergreift das Land Maßnahmen, um die Benzinimporte zu erhöhen und das Defizit auf dem Binnenmarkt zu beheben.