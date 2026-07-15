Scaloni antwortet auf Kritik: Argentinien lebt noch...

Die argentinische Nationalmannschaft steht vor dem Halbfinale der WM 2026 erneut unter großem Druck. Lionel Scaloni reagierte auf die Kritik und betonte, dass das Team nicht so schlecht spiele, wie die Leute behaupten, und dass man nur noch einen Schritt vom Finale entfernt sei.

„Wir spielen nicht schlecht“

Lionel Scaloni erklärte, dass er die Kritik an Argentinien verstehe, ihr aber nicht voll und ganz zustimme.

„Argentinien spielt nicht so schlecht, wie die Leute sagen. Wir haben hart gearbeitet, um das Halbfinale zu erreichen“, sagte der Cheftrainer.

Diese Worte spiegeln die Grundstimmung im argentinischen Lager wider: Das Team hat das Finale noch nicht erreicht, hat aber genügend Gründe, seinen Weg zu rechtfertigen.

Warum hat die Kritik zugenommen?

Als amtierender Weltmeister kam Argentinien mit großem Druck zum Turnier. Bei einem solchen Status erwartet man nicht nur Siege, sondern auch schönen und souveränen Fußball in jedem Spiel.

Doch schwierige K.o.-Spiele, knappe Ergebnisse und einige umstrittene Szenen haben das Team ins Zentrum der Kritik gerückt.

Dennoch erinnerte Scaloni an eine einfache Wahrheit: Argentinien steht im Halbfinale. Und das ist kein Zufall.

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„Ich bin den Spielern dankbar“

Scaloni drückte seinen Spielern besonderen Dank aus. Er betonte, dass genau dieses Team den argentinischen Fußball in den letzten Jahren auf ein neues Niveau gehoben habe.

„Sie haben uns zu drei Titeln geführt und wir stehen wieder im Halbfinale“, sagte er.

Hier geht es nicht nur um das aktuelle Turnier. Unter Scaloni hat Argentinien große Siege erlebt und steht wieder im Mittelpunkt des Weltfußballs.

England — einer der größten Tests

Argentinien muss England schlagen, um ins Finale einzuziehen. Dieses Spiel ist nicht nur wegen des Halbfinals etwas Besonderes, sondern auch wegen der historischen Rivalität.

Englands Kader umfasst Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice und andere Spieler. Argentinien hat Lionel Messi, Julian Alvarez, Enzo Fernandez und erfahrene Spieler, die mit dem Druck großer Spiele umgehen können.

In diesem Duell könnten kleine Details entscheidend sein: der Kampf im Mittelfeld, die Qualität des Pressings, Standardsituationen und natürlich ein einziger Moment von Messi.

Was ist Scalonis Hauptbotschaft?

Der argentinische Cheftrainer verteidigt sein Team. Aber diese Verteidigung ist kein blinder Glaube, dass „alles in Ordnung“ sei.

Er weiß, dass es Kritik gibt, aber er sagt, dass man den Halbfinaleinzug auch wertschätzen sollte. Denn bei einer Weltmeisterschaft ist jede Phase ein Test für Nerven, Kraft und Charakter.

Einfach gesagt, Argentinien ist derzeit nicht ideal. Aber sie sind noch im Turnier, kämpfen noch und haben noch die Chance, das Finale zu erreichen.

Eine weitere Chance für die Messi-Generation

Dieses Halbfinale ist eine weitere historische Chance für Argentinien. Wenn das Team England schlägt, erreicht die Generation um Lionel Messi ein weiteres Finale.

Diese Verantwortung ist in Scalonis Worten spürbar. Er erinnert an vergangene Titel, konzentriert sich aber hauptsächlich auf die aktuelle Aufgabe.

Nur noch ein Schritt bis zum Finale. Aber dieser Schritt wird wahrscheinlich der härteste des gesamten Turniers sein.

Die Antwort auf Kritik gibt es auf dem Platz

Scalonis Worte könnten die argentinischen Fans beruhigen. Aber die wahre Antwort wird im Spiel gegen England gegeben.

Wenn Argentinien das Finale erreicht, wird die aktuelle Kritik in den Hintergrund treten. Wenn sie ausscheiden, werden die Fragen nur noch zunehmen.

Deshalb gibt es für Scaloni und seine Spieler nur eine beste Antwort — den Sieg auf dem Platz.

Glauben Sie, dass Argentinien England schlagen und die stärkste Antwort auf die Kritiker geben kann?