Kind einer usbekischen Frau in belarussischem Gefängnis geboren

·58·Welt
Kind einer usbekischen Frau in belarussischem Gefängnis geboren

In einem belarussischen Untersuchungshaftzentrum kam das Kind einer usbekischen Staatsbürgerin zur Welt. Nachdem alle notwendigen rechtlichen und konsularischen Verfahren abgeschlossen waren, wurde das Baby nach Usbekistan gebracht und in die Obhut naher Verwandter übergeben. Dies teilte der Beauftragte der Oliy Majlis für Menschenrechte (Ombudsmann) mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass am 15. Mai dieses Jahres auf Initiative des Ombudsmanns Mitglieder einer usbekischen Delegation ein Treffen mit usbekischen Staatsbürgern abhielten, die in einem Untersuchungshaftzentrum in Minsk inhaftiert sind.

Während des Treffens gab eine in der Einrichtung inhaftierte usbekische Staatsbürgerin an, schwanger zu sein, und erklärte, dass die Bedingungen im Untersuchungshaftzentrum eine angemessene Betreuung des Kindes nach der Geburt einschränken würden. Aus diesem Grund äußerte sie den Wunsch, dass das Baby bei nahen Verwandten in Usbekistan leben solle, und bat um praktische Unterstützung bei der Rückführung des Kindes nach Usbekistan und der Zusammenführung mit der Familie nach der Geburt.

Das Anliegen wurde vom Ombudsmann unter Kontrolle genommen. Nach der Geburt des Kindes wurden in Zusammenarbeit mit den zuständigen staatlichen Stellen, der diplomatischen Vertretung Usbekistans in Belarus und der Menschenrechtskommission der GUS alle erforderlichen rechtlichen und konsularischen Schritte eingeleitet.

Infolgedessen wurden die notwendigen Dokumente für die Rückführung des Kindes nach Usbekistan ausgestellt. Im Juli dieses Jahres wurde das Kind in die Obhut naher Verwandter übergeben und nach Usbekistan gebracht.

Der Ombudsmann betonte, dass dieser Prozess in Zusammenarbeit mit den zuständigen Organisationen durchgeführt wurde, um die Rechte und Interessen usbekischer Bürger zu schützen, die aus verschiedenen Gründen im Ausland in eine schwierige Lage geraten sind, insbesondere um das Wohl der Kinder zu gewährleisten.

UsbekistanBelarusMenschenrechteOmbudsmannKindeswohl
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Waffeneinsatz an Tankstelle in Russland, eine Person verletztWaffeneinsatz an Tankstelle in Russland, eine Person verletztHeute, 17:15Sadyr Japarow äußert sich zu Gerüchten über den Einstieg seiner Tochter Janayim in die PolitikSadyr Japarow äußert sich zu Gerüchten über den Einstieg seiner Tochter Janayim in die PolitikHeute, 05:4667 Millionen Jahre alter Tyrannosaurus rex für Rekordpreis versteigert67 Millionen Jahre alter Tyrannosaurus rex für Rekordpreis versteigertHeute, 02:2417. Tag des Hungerstreiks: Bekannter Aktivist fordert Rücktritt des Bildungsministers17. Tag des Hungerstreiks: Bekannter Aktivist fordert Rücktritt des BildungsministersHeute, 02:15Unerwartete Veränderungen auf der Rückseite der Sonne entdecktUnerwartete Veränderungen auf der Rückseite der Sonne entdecktHeute, 01:44Drastischer Schritt in der Türkei: Gericht erlässt internationalen Haftbefehl gegen NetanjahuDrastischer Schritt in der Türkei: Gericht erlässt internationalen Haftbefehl gegen NetanjahuGestern, 23:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter