Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX erhöht weiterhin die Frequenz seiner Weltraumstarts. Das Unternehmen hat erfolgreich zwei Falcon 9 Raketen in weniger als acht Stunden gestartet und insgesamt 56 Starlink Satelliten in die Umlaufbahn gebracht. Dieses Ereignis markiert einen neuen Meilenstein für die technischen Fähigkeiten und das logistische Potenzial des privaten Raumfahrtunternehmens. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der erste Start erfolgte von der Vandenberg Basis in Kalifornien. Dabei brachte eine Falcon 9 Rakete 27 Starlink Einheiten in die vorgesehene Umlaufbahn. Nur 7 Stunden und 42 Minuten später startete an der gegenüberliegenden Küste der USA – auf dem Weltraumbahnhof in Florida – die zweite Rakete. Diesmal wurden weitere 29 Satelliten ins All befördert.

Globale Internetabdeckung wächst

Laut ixbt.com demonstrierte SpaceX seine rekordverdächtige Intensität, indem es an einem Tag unabhängig voneinander Starts von beiden amerikanischen Küsten durchführte. Das Ziel des Starlink Projekts ist es, weltweit, selbst in entlegensten Gebieten, Hochgeschwindigkeits-Satelliteninternet bereitzustellen. Die 56 neu gestarteten Einheiten werden die Kapazität dieses globalen Netzwerks weiter erhöhen.

Auch für Nutzer in Usbekistan sind diese Nachrichten von Bedeutung, da die Erprobung von Starlink Diensten in der Region Zentralasien, insbesondere im benachbarten Kasachstan, und die erwartete zukünftige Ausweitung der regionalen Abdeckung im Fokus von Technikbegeisterten stehen.

Zudem hat SpaceX kürzlich offiziell das Starlink V5 Satellitenterminal der neuen Generation vorgestellt. Dieses Gerät ist deutlich kompakter und leichter als frühere Modelle. Den Ingenieuren ist es zudem gelungen, den Energieverbrauch der neuen Terminalgeneration zu senken, was den mobilen Einsatz noch komfortabler macht.

Die Wiederverwendbarkeit der Falcon 9 Raketen ermöglicht es SpaceX, die Startkosten zu senken und die Anzahl der Flüge drastisch zu erhöhen. Heute ist das Unternehmen der aktivste Weltraumbetreiber der Welt und führt fast jede Woche neue Missionen durch.