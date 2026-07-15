Honor stellt die multifunktionale 11-Dollar-Taschenlampe Honor Life vor

Die Marke Honor, die in der Welt der Technologie für ihre Smartphones bekannt ist, hat ihr nächstes interessantes Gadget vorgestellt. Die neue multifunktionale Taschenlampe namens Honor Life zeichnet sich nicht nur durch ihren erschwinglichen Preis aus, sondern auch dadurch, dass sie die Funktionen mehrerer Geräte vereint. Es wird erwartet, dass dieses Gerät zu einem zuverlässigen Begleiter im Alltag, auf Reisen und in Notfällen wird. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Ixbt.com vereint das neue Gadget die Möglichkeiten einer klassischen Taschenlampe, einer Campinglaterne und einer Notfallleuchte. Der Preis des Geräts auf dem chinesischen Markt beträgt nur 79 Yuan (ca. 11 USD). Diese Kombination aus niedrigem Preis und hoher Funktionalität macht das Modell Honor Life zu einem der wettbewerbsfähigsten Produkte in seinem Segment.

Technische Möglichkeiten und Leuchtweite

Die Honor Life ist in einem zylindrischen Gehäuse gefertigt, hat eine Länge von 157 mm und wiegt 195 Gramm. Das Gerät ist nach dem IPX4-Standard geschützt, was den Einsatz auch bei regnerischem Wetter ermöglicht. Das Hauptmerkmal der Taschenlampe ist, dass sie mit zwei unabhängigen Lichtquellen ausgestattet ist.

Die Haupt-LED ist für die Ausleuchtung großer Entfernungen konzipiert und erreicht eine maximale Helligkeit von 300 Lumen. Mit einem speziellen Fokussiersystem kann der Benutzer den Lichtstrahl verbreitern oder verengen. In der maximalen Fokusposition erreicht das Licht eine Entfernung von über 200 Metern, was für die Fortbewegung in offenen Bereichen bei Nacht sehr praktisch ist.

Camping-Modus und Autonomie

Ein zusätzliches Licht an der Seite des Geräts ermöglicht die Nutzung als Campinglampe oder Nachtlicht. Für jede Lichtquelle sind zwei Helligkeitsstufen vorgesehen. Dies ermöglicht es dem Benutzer, je nach Situation Energie zu sparen oder die maximale Helligkeit zu nutzen.

Die Honor Life ist mit einem eingebauten 3000 mAh Akku ausgestattet. Diese Kapazität garantiert einen langen, kontinuierlichen Betrieb des Geräts. Die Entwickler haben auch das Thema Sicherheit nicht vergessen: Durch zweimaliges Drücken der Taste wird der SOS-Modus aktiviert. Diese Funktion dient dazu, in Notfällen ein spezielles Signal zur Hilfeleistung abzugeben.

Angesichts der hohen Nachfrage nach Produkten der Marke Honor auf dem Markt in Usbekistan ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses günstige und hochwertige Gadget bald in den Regalen lokaler Einzelhändler erscheinen wird. Für Reisebegeisterte und Autobesitzer ist die Honor Life zweifellos eine kompakte und nützliche Lösung.